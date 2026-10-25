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உள்ளாட்சிகள் தினம் நவ.1ல் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம்

உள்ளாட்சிகள் தினம் நவ.1ல் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம்

UPDATED : அக் 24, 2026 03:47 PM

ADDED : அக் 24, 2026 03:44 PM

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UPDATED : அக் 24, 2026 03:47 PM ADDED : அக் 24, 2026 03:44 PM

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திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சிகள் தினத்தை முன்னிட்டு, நவ.1ம் தேதி கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக, கலெக்டர் தெரிவித்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள, 526 ஊராட்சிகளிலும், உள்ளாட்சிகள் தினத்தை முன்னிட்டு, கிராம சபை கூட்டம், நவ.1ம் தேதி காலை 11:00 மணியளவில், நடைபெறவுள்ளது.

க்ஷகிராம சபைக் கூட்டங்களில், 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட, அனைத்து வாக்காளர்களும் தவறாது கலந்து கொள்ள வேண்டும். கிராம சபை விவாதங்களில் பொதுமக்கள் பங்கேற்று, பயனாளிகள் தேர்வு மற்றும் அரசால் நிறைவேற்றப்படும் திட்டங்கள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளவேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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