திருத்தணி சுதந்திரா பள்ளியில் குறுவட்ட வாலிபால் போட்டி
திருத்தணி சுதந்திரா பள்ளியில் குறுவட்ட வாலிபால் போட்டி
UPDATED : ஆக 13, 2026 04:12 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 04:10 PM
திருத்தணி:திருத்தணி சுதந்திரா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில், குறுவட்ட அளவிலான வாலிபால் போட்டி, நேற்று நடந்தது.
திருத்தணி மற்றும் திருவாலங்காடு ஒன்றிய அளவிலான குறுவட்ட விளையாட்டு போட்டி, திருத்தணி சுதந்திரா மேல்நிலைப் பள்ளி மைதானத்தில், நேற்று நடந்தது.
குறுவட்ட விளையாட்டு போட்டி செயலரும், புச்சிரெட்டிப்பள்ளி அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியருமான கார்த்திகேயன் தலைமை வகித்தார்.
உடற்கல்வி ஆசிரியர் சுரேஷ்பாபு வரவேற்றார். இதில், சுதந்திரா மேல்நிலைப் பள்ளியின் தலைவர் பேராசிரியர் வி.ரங்கநாதன் பங்கேற்று, வாலிபால் போட்டியை தொடங்கி வைத்தார்.
இப்போட்டியில், 20க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் இருந்து, மாணவியர் பங்கேற்றனர். இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவியர், அடுத்த மாதம் நடைபெறும் மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டு போட்டியில் பங்கு பெறுவர்.
நிகழ்ச்சியில், சுதந்திரா பள்ளி முதல்வர் துரைகுப்பன், திருத்தணி தங்ககோபுரம் அரிமா சங்க தலைவர் தியாகராஜன், உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் சதீஷ், ஈஸ்வரராவ் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.