வயலில் தேங்கிய மழைநீரை அகற்றி பயிரை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள்: வேளாண் துறையினர் அறிவுறுத்தல்
வயலில் தேங்கிய மழைநீரை அகற்றி பயிரை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள்: வேளாண் துறையினர் அறிவுறுத்தல்
UPDATED : நவ 02, 2026 07:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:55 PM
திருத்தணி: பருவ மழையால், விவசாயிகள் பயிரிட்ட நிலத்தில் தேங்கிய மழைநீரை அகற்றி, பயிரை பாதுகாப்பது குறித்து, வேளாண் உதவி இயக்குநர் பிரேம், விவசாயிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கினார்.
திருத்தணி ஒன்றியத்தில், சம்பா பருவத்தில், தற்போது வரை, 750 ஏக்கர் பரப்பில் நெல் பயிரிட்டுள்ளனர்.
கடந்த மாதம் முதல், வடகிழக்கு பருவ மழை தொடங்கிய நிலையில், அவ்வப்போது பலத்த மழையும், மீதமுள்ள நேரத்தில் துாறல் மழையும் பெய்து வருகிறது.
மழையால், பெரும்பாலான இடங்களில் நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கும் அபாய நிலை உள்ளது.
இந்நிலையில், மழை நீர் தேங்கிய வயல்களில், நெற்பயிர்களை காப்பாற்றுவது எப்படி என்பது குறித்து, பொறுப்பு வேளாண் உதவி இயக்குநர் பிரேம், விவசாயிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கினார்.
வேளாண் உதவி இயக்குநர் பிரேம் கூறியதாவது:
பருவமழை காலத்தில், வயல்களில் தேங்கும் அதிகப்படியான மழைநீரை, உடனுக்குடன் வெளியேற்ற வேண்டும்.
மழையால் மண்ணிலிருந்து அடித்து செல்லப்படும் நைட்ரஜன் மற்றும் பொட்டாசியம் சத்துக்களை ஈடுசெய்ய, 25 சதவீதம் கூடுதலாக யூரியா மற்றும் பொட்டாஷ் உரங்கள் இட வேண்டும்.
பயிர்களில் நுண்ணூட்டச் சத்து குறைபாடு அறிகுறிகள் தெரிந்தால், யூரியா மற்றும் நுண்ணூட்ட உரங்களை இலை வழியாக தெளிக்கவும்.
வடகிழக்கு பருவ மழையில், அதிகமாக ஓடும் தண்ணீரை பண்ணைக் குட்டைகள் மூலம் சேமித்து, நிலத்தின் நீர் மட்டத்தை உயர்த்தலாம்.
மேலும், பருவமழையால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து, சம்பந்தப்பட்ட வேளாண் உதவி அலுவலர்களை விவசாயிகள் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.