திருத்தணியில் வீடுகளுக்கு தினசரி குடிநீர் வினியோகிக்க நடவடிக்கை: புதிய தொட்டிகள் அமைக்க ரூ.18.25 கோடி கேட்டு பரிந்துரை
திருத்தணியில் வீடுகளுக்கு தினசரி குடிநீர் வினியோகிக்க நடவடிக்கை: புதிய தொட்டிகள் அமைக்க ரூ.18.25 கோடி கேட்டு பரிந்துரை
UPDATED : அக் 12, 2026 09:11 PM
ADDED : அக் 12, 2026 08:36 PM
திருத்தணி: “திருத்தணி நகராட்சியில் நிலவி வரும் குடிநீர் பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில், திருப்பாற்கடல் கூட்டுக்குடிநீரை சேமிக்க, புதிய குடிநீர் மேல்நிலை தொட்டிகள் கட்டவும், சேதமடைந்த குடிநீர் குழாய்களை சீரமைக்கவும், 18.25 கோடி ரூபாய் தேவை என, அரசுக்கு நகராட்சி சார்பில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது. இத்திட்டம் நிறைவேறும் பட்சத்தில், அனைத்து வீடுகளுக்கும் தினசரி குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படும்,” என, கமிஷனர் கன்னியப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
திருத்தணி நகராட்சியில் உள்ள 21 வார்டுகளில், 13,950 குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இவர்களுக்கு, நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், குடிநீர் குழாய்கள் அமைத்து குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
நகராட்சி நிர்வாகம், ஒரு நபருக்கு நாளொன்றுக்கு, 90 லிட்டர் தண்ணீர் வழங்க வேண்டும்.
அதன்படி, நகராட்சியில் ஒரு நாளைக்கு, 56 லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது.
தற்போது, அருங்குளம் கொசஸ்தலை ஆற்றில் இருந்து, ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம், 15 லட்சம் லிட்டர் குடிநீரும், திருப்பாற்கடல் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம், 47.60 லட்சம் லிட்டர் குடிநீரும், ராட்சத குழாய்கள் மூலம் கொண்டு வரப்படுகிறது.
கூட்டுக்குடிநீர், இந்திரா நகரில் உள்ள, 10 லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டியிலும், சேகர்வர்மா நகரில் உள்ள, 5 லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட தரைமட்ட நீர்உந்து தொட்டியிலும் சேமிக்கப்படுகிறது.
பின், அங்கிருந்து, நகராட்சியில் ஏற்கனவே உள்ள, 30 குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டிகளுக்கு தண்ணீர் நிரப்பிய பின்பு, தெருக்குழாய்கள் மூலம் அனைத்து வீடுகளுக்கும், வணிக வளாகங்களுக்கும் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.
தற்போது, நகராட்சியில், குறைந்தபட்சம், 3 – 5 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. இதனால், திருத்தணியில் குடிநீர் பிரச்னை நிலவி வருகிறது.
இதற்கு காரணம், கூட்டுக்குடிநீர் அதிகளவில் கொண்டு வந்தாலும், தண்ணீரை சேமிப்பதற்கு கூடுதல் மேல்நிலைத் தொட்டி இல்லாததும், பெரும்பாலான இடங்களில் குழாய் உடைப்பு ஏற்பட்டு தண்ணீர் வீணாகி வருவதும் தான்.
இதனால், நகராட்சியில் வீடுகளுக்கு தினசரி குடிநீர் வினியோகம் செய்ய முடியவில்லை. இதை தீர்க்க வேண்டும் என, நகர மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, நகராட்சி கமிஷனர் கன்னியப்பன் கூறியதாவது:
நகராட்சிக்கு தேவையான குடிநீரை, திருப்பாற்கடல் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ், 23.84 கி.மீ., துாரம் ராட்சத குழாய்கள் புதைத்து தண்ணீர் கொண்டு வருகிறோம்.
இப்பணிகளை முறையாக குடிநீர் வாரியம் செய்யாததால், அடிக்கடி ராட்சத குழாய்களில் உடைப்பு ஏற்படுகிறது. மேலும், வீடுகளுக்கு இணைப்பு கொடுத்துள்ள குழாய்களும் தரமானதாக இல்லை.
அதுமட்டுமின்றி, கூட்டுக்குடிநீர் மூலம் வரும் தண்ணீரை சேமிக்க, போதிய குடிநீர் தொட்டிகள் இல்லை.
நகராட்சியில் மலைப்பகுதியில் வீடுகள் கட்டி வசிக்கும் மக்களுக்கும் குடிநீர் வினியோகம் செய்ய வசதியாக, கே.கே.நகர் பகுதியில், புதிதாக, 5 லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டி கட்ட வேண்டும்.
அதோடு, குடிநீர் வரும் குழாய்களை மறுசீரமைத்து, பழைய குடிநீர் தொட்டிகளுக்கு நேரடியாக கூட்டுக்குடிநீர் வரும் வகையில் மாற்ற வேண்டும்.
இந்த பணிகளுக்கு, மொத்தம், 18.25 கோடி ரூபாய் தேவை என திட்ட அறிக்கை தயாரித்து, சென்னை எம்.ஆர்.சி.நகரில் இயங்கி வரும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பியுள்ளோம்.
இத்திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்து நிதியுதவி வழங்கினால், ஆறு மாதங்களுக்குள் மேற்கண்ட பணிகளை முடித்து, தினமும் வீடுகளுக்கு குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.