குப்பை கழிவுகளை 4 வகையாக தரம் பிரித்து வழங்கும் வீடுகளில் ‘ஸ்டிக்கர்’ ஒட்டி விழிப்புணர்வு
குப்பை கழிவுகளை 4 வகையாக தரம் பிரித்து வழங்கும் வீடுகளில் ‘ஸ்டிக்கர்’ ஒட்டி விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 13, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:24 PM
திருவள்ளூர்: குப்பை கழிவுகளை நான்கு வகையாக யை தரம் பிரித்து வழங்கும் வீடுகளில் ‘ஸ்டிக்கர்’ ஒட்டி, திருவள்ளூர் நகராட்சி ஊழியர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் நகராட்சியில், 27 வார்டுகளில், 19,022 வீடுகள், 3,125 கடைகள், 20க்கும் மேற்பட்ட ஹோட்டல்கள் உள்ளன.
நகராட்சி பகுதியில், 82,185 பேர் வசித்து வருகின்றனர். இங்கு, நாளொன்றுக்கு 10.81 டன் மட்கும் குப்பை, 13.85 டன் மட்காத குப்பை என, 24.66 டன் குப்பை கழிவுகள் சேகரமாகின்றன.
அவற்றில், மட்காத குப்பை கழிவுகள் தரம் பிரிக்கப்பட்டு, மறு சுழற்சிக்காக, தனியார் நிறுவனங்களுக்கு வினியோகிக்கப்படுகின்றன. மட்கும் குப்பை கழிவுகள், உரமாக மாற்றப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், அக்., 1ம் தேதி முதல், தங்கள் வீடுகளில் உள்ள குப்பை கழிவுகளை, மட்கும் குப்பை, மட்காத குப்பை, மருத்துவ கழிவுகள் மற்றும் கண்ணாடி பொருட்கள், ‘நாப்கின்’ உள்ளிட்ட சிறப்பு கழிவுகள் என, நான்கு வகையாக பிரித்து வழங்க வேண்டும் என, நகராட்சி நிர்வாகம் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, நகராட்சி சுகாதார பிரிவு ஊழியர்கள், ஒவ்வொரு வீடாக ஆய்வு செய்து, குப்பையை தரம் பிரித்து வழங்கும் வீடு என்ற, ‘ஸ்டிக்கர்’ ஒட்டி, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.