மேல்நிலை தொட்டியில் இருந்து வீணாக வெளியேறி பள்ளி வளாகத்தில் தேங்கும் நீர் மாணவ - மாணவியருக்கு தொற்று நோய் பரவும் அபாயம்
மேல்நிலை தொட்டியில் இருந்து வீணாக வெளியேறி பள்ளி வளாகத்தில் தேங்கும் நீர் மாணவ - மாணவியருக்கு தொற்று நோய் பரவும் அபாயம்
UPDATED : செப் 29, 2026 04:02 PM
ADDED : செப் 29, 2026 04:31 AM
திருத்தணி:அருங்குளம் காலனி அரசு பள்ளியில் உள்ள மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டியில் இருந்து வீணாக வெளியேறும் நீர், பள்ளி வளாகத்தில் தேங்கி நிற்பதால், மாணவ - மாணவியருக்கு தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
திருவாலங்காடு ஒன்றியம், அருங்குளம் காலனியில், ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இந்த பள்ளியில், 40க்கும் மேற்பட்ட மாணவ - மாணாவியர் படித்து வருகின்றனர்.
பள்ளி வளாகத்தில், ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், 30 ஆயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி கட்டி, அங்கிருந்து காலனி மக்களுக்கு தெருக்குழாய் மூலம் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்த மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி, பள்ளி வகுப்பறை எதிரிலும், சமையல் கூடம் அறை அருகிலும் உள்ளது. குடிநீர் தொட்டியின் துாண்கள் மற்றும் குழாய்கள் பல மாதங்களாக சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளன.
துாண்கள் விரிசல் அடைந்து, எந்த நேரத்திலும் இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ளன. மேலும், தொட்டியில் இருந்து தண்ணீர் கசிந்து, பள்ளி வளாகம் முழுதும் தேங்கி நிற்கிறது.
இதனால், அப்பகுதியில் கொசுக்கள் அதிகளவில் உற்பத்தியாகி வருகிறது. தற்போது, காலனியில், மர்ம காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு, பலர் அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மாணவ - மாணவியருக்கும் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, மாணவ - மாணவியர் நலன் கருதி, பள்ளி வளாகத்தில் தேங்கி நிற்கும் தண்ணீரை அகற்றி, குடிநீர் தொட்டியை சீரமைக்க, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அருங்குளம் காலனி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.