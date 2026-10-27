அரசு பள்ளி எதிரே தேங்கியுள்ள கழிவுநீர்: நோய் அபாயத்தில் மாணவ - மாணவியர்
அரசு பள்ளி எதிரே தேங்கியுள்ள கழிவுநீர்: நோய் அபாயத்தில் மாணவ - மாணவியர்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:48 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:24 PM
திருமணிக்குப்பம்: திருமணிக்குப்பம் அரசு நடுநிலைப்பள்ளி எதிரே, குளம் போல் கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளதால், மாணவ - மாணவியருக்கு தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கடம்பத்துார் ஒன்றியத்துக்குட்பட்டது திருமணிக்குப்பம் ஊராட்சி. இங்கு, நெடுஞ்சாலையோரம் அமைந்துள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில், 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவ - மாணவியர் படித்து வருகின்றனர்.
மேலும், இந்த நெடுஞ்சாலையோரம் கிளை நுாலகம், அங்கன்வாடி மையம் போன்றவையும் செயல்படுகின்றன. இப்பகுதியில், மழைநீர் மற்றும் வீடுகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீர், நெடுஞ்சாலையோரம் அரசு பள்ளி எதிரே, குளம் போல் தேங்கி நிற்கிறது.
இதனால் ஏற்படும் துர்நாற்றத்தால், இவ்வழியே வாகனங்களில் செல்வோர், அரசு பள்ளி மாணவ - மாணவியர், அங்கன்வாடி குழந்தைகள் மற்றும் நுாலகத்திற்கு வரும் வாசகர்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும், மாணவ - மாணவியர், அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு தொற்று நோய் பரவும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.
அருகிலேயே ஊராட்சி அலுவலகம் இருந்தும், கழிவுநீரை அகற்றுவது குறித்து, எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காதது, அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எனவே, மாவட்ட கலெக்டர் ஆய்வு செய்து, அரசு பள்ளி எதிரே குளம் போல் தேங்கியுள்ள கழிவுநீரை அகற்ற, தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள், மாணவ - மாணவியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.