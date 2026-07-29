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படிக்கட்டு பயணத்தை தட்டிக்கேட்டதால் பஸ் கண்ணாடியை உடைத்த மாணவர்கள்

படிக்கட்டு பயணத்தை தட்டிக்கேட்டதால் பஸ் கண்ணாடியை உடைத்த மாணவர்கள்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:31 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:51 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:31 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:51 PM

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ஊத்துக்கோட்டை:படிக்கட்டு பயணத்தை ஓட்டுநர்கள் தட்டிக்கேட்டதால், ஆத்திரமடைந்த பள்ளி மாணவர்கள், அரசு பேருந்துகளின் மீது கல் வீசி கண்ணாடிகளை உடைத்தனர்.

ஊத்துக்கோட்டை அரசு பேருந்து பணிமனையில் இருந்து, நேற்று முன்தினம் மாலை, கன்னிகைப்பேர், பெரியபாளையம் வழியே ஊத்துக்கோட்டை அரசு பேருந்து சென்று கொண்டு இருந்தது. அதில், ஓட்டுநராக நடராஜன், 56, என்பவர் பணியில் இருந்தார்.

ஆத்துப்பாக்கம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் பயணியரை இறக்கி விட்டு, பேருந்து கிளம்ப முயன்ற போது, பேருந்தின் பின்பக்க கண்ணாடி உடையும் சத்தம் கேட்டு பயணியர் அலறினர்.

பேருந்தை நிறுத்தி விட்டு, அனைவரும் இறங்கிச் சென்று பார்த்தபோது, பின் பக்க கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டது தெரிந்தது.

அப்போது, அதே வழியில் வந்த மற்றொரு அரசு பேருந்து, அதே பேருந்து நிறுத்தத்தில் வந்து நின்றது. அப்போது, அந்த பேருந்தின் பின்பக்க கண்ணாடியும் கல் வீசி உடைக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து, அப்பேருந்துகளின் ஓட்டுநர்கள் கூறுகையில், 'மாணவர்கள் சிலர், படிக்கட்டில் நின்று ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்தனர். அவர்களை தட்டிக்கேட்டதால், அவர்கள் இறங்கியவுடன் கற்களை வீசி தாக்கி, கண்ணாடிகளை உடைத்தனர்' என்றனர்.

இதுகுறித்து, இரு அரசு பேருந்துகளின் ஓட்டுநர்கள் நடராஜன், பாபு ஆகியோர், பெரியபாளையம் போலீசில் புகார் செய்தனர்.

இப்புகாரின்படி, போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர். இச்சம்பவம், அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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