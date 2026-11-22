மாணவ – மாணவியர் பங்கேற்ற தேர்தல் விழிப்புணர்வு போட்டி
மாணவ – மாணவியர் பங்கேற்ற தேர்தல் விழிப்புணர்வு போட்டி
ADDED : நவ 21, 2026 04:33 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்ட தேர்தல் பிரிவு சார்பில், மாணவ – மாணவியருக்கு தேர்தல் விழிப்புணர்வு போட்டி நடைபெற்றது.
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, திருவள்ளூர் மாவட்ட தேர்தல் பிரிவு சார்பில், மாவட்ட அளவில் கட்டுரை எழுதுதல், வினாடி- – வினா போட்டிகள் நேற்று நடைபெற்றன. இப்போட்டிகளை, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா தொடங்கி வைத்து பேசியதாவது:
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள, 10 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களில், 750 தேர்தல் கல்வியறிவு குழுக்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, கல்வி நிறுவனங்களில் செயல்படும் தேர்தல் கல்வியறிவு குழுக்களில் உள்ள மாணவர்களுக்கு, ‘துாய்மையான வாக்காளர் பட்டியலின் முக்கியத்துவம்’ மற்றும் ‘வாக்களிப்பதின் முக்கியத்துவம்’ என்ற தலைப்புகளின் கீழ் கட்டுரை போட்டி நடத்தப்பட்டது.
மேலும், வாக்காளர் பட்டியல் தயாரித்தல், மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரம் மற்றும் ‘வி.வி.பேட்’ ஓட்டுப்பதிவு மற்றும் ஓட்டு எண்ணிக்கையின் நடைமுறை ஆகிய தலைப்புகளின் கீழ், வினாடி – வினா போட்டி நடத்தப்பட்டது.
இரண்டு பிரிவுகளிலும் வெற்றி பெற்றவர்கள், தலா 10 பேர் என, மொத்தம் 200 மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். அவர்களுக்கு, மாவட்ட அளவில் கட்டுரை மற்றும் வினாடி – -வினா போட்டி நடத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் தனலிங்கம், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் வேல்முருகன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.