மணவாள நகர் தரைப்பாலத்தை அகற்றி மேம்பாலம் அமைப்பது குறித்து ஆய்வு
மணவாள நகர் தரைப்பாலத்தை அகற்றி மேம்பாலம் அமைப்பது குறித்து ஆய்வு
ADDED : அக் 22, 2026 08:41 PM
திருவள்ளூர்: மணவாள நகர் – திருவள்ளூர் ரயில் நிலையத்தை இணைக்கும் தரைப்பாலத்தை அகற்றி, மேம்பாலம் அமைப்பது குறித்து, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா இன்று (அக்.,22) ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
திருவள்ளூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து சென்னை, அரக்கோணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கும், நாளொன்றுக்கு, 1.50 லட்சம் பயணியர் சென்று வருகின்றனர்.
அவற்றில், 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர், மணவாள நகர் பகுதியில் இருந்து வருகின்றனர். இதற்காக, மணவாள நகர் பகுதியில் இருந்து, திருவள்ளூர் ரயில் நிலையம் வருவதற்கு, கூவம் ஆற்றைக் கடக்க, தரைப்பாலம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
கடந்த 16 ஆண்டுகளாக, அந்த தரைப்பாலத்தை பயணியர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். கூவம் ஆற்றில் சிமென்ட் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு, அதன் மீது அந்த தரைப்பாலம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
மழைக் காலங்களில், கூவம் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டால், தரைப்பாலம் தண்ணீரில் மூழ்கி விடும்.
அதன் காரணமாக, பயணியர், மணவாள நகர் அருகில் கட்டப்பட்டுள்ள நெடுஞ்சாலை துறை மேம்பாலத்தின் வழியாக, 1.5 கி.மீட்டர் துாரம் சுற்றி, திருவள்ளூர் ரயில் நிலையத்திற்கு வரவேண்டி உள்ளது.
எனவே, மணவாள நகர் – திருவள்ளூர் ரயில் நிலைய தரைப்பாலத்தை அகற்றி, மேம்பாலம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, ரயில் பயணியர் சங்கத்தினர், நேற்று (அக்.,21) திருவள்ளூர் தொகுதி காங்., எம்.பி., சசிகாந்த் செந்தில், கலெக்டர் கவிதா மற்றும் முதல்வர் தனிப்பிரிவிற்கு, மனு அளித்தனர்.
இதையடுத்து, கலெக்டர் கவிதா, இன்று காலை, மணவாள நகர் தரைப்பாலத்தை ஆய்வு செய்தார். பின், நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளிடம், மேம்பாலம் கட்டுவதற்கான திட்ட மதிப்பீடு தயாரித்து அளிக்குமாறு அறிவுறுத்தினார்.