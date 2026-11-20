வணிக நிறுவனங்களில் திடீர் சோதனை 350 கிலோ நெகிழி பைகள் பறிமுதல்: ரூ.30 ஆயிரம் அபராதம் வசூல்
வணிக நிறுவனங்களில் திடீர் சோதனை 350 கிலோ நெகிழி பைகள் பறிமுதல்: ரூ.30 ஆயிரம் அபராதம் வசூல்
UPDATED : நவ 19, 2026 07:52 PM
ADDED : நவ 19, 2026 07:47 PM
பொன்னேரி: பொன்னேரியில் நகராட்சி மற்றும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தினர் மேற்கொண்ட திடீர் சோதனையில், 18 வணிக நிறுவனங்களில் இருந்து, 356 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட நெகழி பைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, 30 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டது.
பொன்னேரி நகராட்சியில் மளிகை, துணி, உணவகங்கள் என, 1,500க்கும் மேற்பட்ட வணிக நிறுவனங்கள் உள்ளன.
இவற்றில், தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட நெகிழி பைபகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது தொடர்பாக, நகராட்சி நிர்வாகம் தொடர்ந்து பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி வருகிறது. அதையும் மீறி நெகிழி பைகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.
இந்நிலையில், நேற்று பொன்னேரி நகராட்சி மற்றும் தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அலுவலர்கள், மேற்கண்ட வணிக நிறுவனங்களில் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
நகராட்சிக்கு உட்பட்ட அரிஅரன் பஜார் தெரு, புதிய தேரடி தெரு, தாயுமான் தெரு ஆகிய இடங்களில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதில், 18 கடைகளில், தடை செய்யப்பட்ட, 356 கிலோ நெகிழி பைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
தடையை மீறி நெகிழி பைகளை பயன்படுத்தியதற்காக, 30 ஆயிரம் ரூபாய் அபாராதம் விதிக்கப்பட்டு, உடனடியாக வசூலிக்கப்பட்டது.
ஆய்வின்போது, பொன்னேரி நகராட்சி கமிஷனர் நளாயினி, சுகாதார ஆய்வாளர் சாமுவேல் மற்றும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய செயற்பொறியாளர்கள், உதவி பொறியாளர்கள் உடனிருந்தனர்.
சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில், நெகிழி பைகள் பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து, நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குபடி, அப்போது வியாபாரிகளிடம் அறிவுறுத்தப்பட்டது.