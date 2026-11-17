வயிற்று வலியால் அவதி: விஷம் குடித்து முதியவர் தற்கொலை
வயிற்று வலியால் அவதி: விஷம் குடித்து முதியவர் தற்கொலை
UPDATED : நவ 16, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:24 PM
மப்பேடு: மப்பேடு பகுதியில், வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டு வந்த, ஜெகநாதன், 61, என்ற முதியவர், விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
கடம்பத்துார் ஒன்றியம், வயலுார் ஊராட்சி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெகநாதன், 61. இவர், நீண்ட நாட்களாக கடும் வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டு வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், கடந்த 14ம் தேதி, வயிற்று வலியை தாங்கிக்கொள்ள முடியாமல் தவித்த ஜெகநாதன், விஷம் குடித்து மயங்கி விழுந்து கிடந்தார்.
இதையடுத்து, இவரது மகன் மற்றும் உறவினர்கள், ஜெகநாதனை மீட்டு, சிகிச்சைக்காக ஸ்ரீபெரும்புதுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். பின், செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் மேல் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர், அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து, அவரது மகன் விஜய் கொடுத்த புகாரின்படி, மப்பேடு போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.