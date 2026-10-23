மழையால் கரும்பு ஆலைகள் முடக்கம்: வெல்லம் உற்பத்தி பாதிப்பு
மழையால் கரும்பு ஆலைகள் முடக்கம்: வெல்லம் உற்பத்தி பாதிப்பு
UPDATED : அக் 21, 2026 04:28 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:24 PM
ஆர்.கே.பேட்டை: தொடர்ந்து பெய்து வரும் பருவ மழையால், ஆர்.கே. பேட்டை பகுதியில் உள்ள வெல்லம் தயாரிக்கும் கரும்பு அலைகள் முடங்கி உள்ளன.
ஆர்.கே. பேட்டை அடுத்த கதனநகரம், தியாகபுரம், ஆனந்தவல்லிபுரம், ஜனகராஜகுப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விளையும் கரும்பு, அந்தந்த வயல்வெளியிலேயே சிறிய அளவிலான ஆலைகள் அமைத்து வெல்லம் தயாரிக்கப்படுகிறது.
இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் வெல்லம், மொத்த வியாபாரிகளால் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. ஆண்டுதோறும் தீபாவளி, பொங்கல் நேரத்தில் வெல்லம் தயாரிக்கும் கரும்பு ஆலைகள் இரவு பகலாக முழுவீச்சில் ஈடுபடுவது வழக்கம்.
இந்நிலையில் ஆர்.கே. பேட்டை சுற்றுப்பகுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. கடந்த நான்கு நாட்களாக தொடர்மழை பெய்து வருவதால், கரும்பு ஆலைகள் முற்றிலுமாக முடங்கி உள்ளன.
தோட்டங்களில் இருந்து வெட்டி கொண்டுவரப்பட்ட கரும்புகள், மழையில் நனைந்து வீணாகி வருகின்றன. கரும்பு பாகு காய்ச்சுவதற்கான எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்படும் கரும்பு சக்கை, வெயிலில் காய வைக்க முடியாததால், வெல்ல பாகு காய்ச்சும் பணிகள் முற்றிலும் முடங்கியுள்ளன.
இதனால் வரும் தீபாவளி பண்டிகை மற்றும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு இந்த பருவத்தில் பயிரிடப்பட்டுள்ள மொத்த கரும்பையும் வெட்டி முடித்து இலக்கை எட்ட முடியாது என, வெல்லம் தயாரிக்கும் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.