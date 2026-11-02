/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/பெண்களை தவறாக பேசியவருக்கு ‘காப்பு’
ADDED : நவ 01, 2026 08:56 PM
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திருத்தணி: திருவாலங்காடு ஒன்றியம், நல்லாட்டூர் காலனியைச் சேர்ந்தவர் உதயகுமார், 40. இவரது பக்கத்து வீட்டில் வசிப்பவர் ராஜேஷ், 27.
நேற்று (அக்.,31), மது போதையில் இருந்த ராஜேஷ், உதயகுமார் வீட்டின் முன் நின்று, அவரது மனைவி, தாய் மற்றும் வீட்டில் உள்ள பெண்களை, தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.
இது குறித்து, உதயகுமார் கொடுத்த புகாரின்படி, கனகம்மாசத்திரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து ராஜேஷை இன்று (நவ.,1) கைது செய்தனர்.