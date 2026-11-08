அதிகரிக்கும் குற்றங்களை தடுக்க கண்காணிப்பு கேமரா அவசியம்
அதிகரிக்கும் குற்றங்களை தடுக்க கண்காணிப்பு கேமரா அவசியம்
UPDATED : நவ 07, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:44 PM
திருவாலங்காடு: குற்ற சம்பவங்களை தடுக்கவும், கண்காணிக்கவும் சின்னம்மாபேட்டையின் முக்கிய சாலை சந்திப்புகளில் ‘சிசிடிவி’ கேமரா பொருத்த வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திருவாலங்காடு, சின்னம்மாபேட்டை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பூமாலை நகர், தக்கோலம் சாலை, சாய்பாபா நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 700க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர்.
ஒரத்தூர், களக்காட்டூர் உட்பட 20க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள், தினமும் சின்னம்மாபேட்டைக்கு சென்று வருகின்றனர். இந்நிலையில், பூமாலை நகர் மற்றும் தக்கோலம் சாலையில் இரவு நேரங்களில் அடிதடி, கஞ்சா வாலிபர்கள் அட்டகாசம், வழிப்பறி, திருட்டு உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன.
இதனால், இரவு நேரங்களில் வீடு திரும்புவோர் அச்சத்துடன் செல்வதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். கடந்த மாதம் ஒரத்தூர் சாலையில் வழிப்பறி, தக்கோலம் சாலையில் அடிதடி என, அவ்வப்போது சம்பவங்கள் நடந்து வருகின்றன. இதுபோன்ற குற்றங்களில் ஈடுபடுவோரை கண்டறிய முடியாமல், காவல் துறையினரும் திணறி வருகின்றனர்.
எனவே, தக்கோலம் சாலை, ஒரத்தூர் சாலை, பூமாலை நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ‘சிசிடிவி’ கேமரா அமைக்க, சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.