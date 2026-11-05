பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஊழியர்கள் டாஸ்மாக் ஆபீசை முற்றுகையிட முயற்சி
பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஊழியர்கள் டாஸ்மாக் ஆபீசை முற்றுகையிட முயற்சி
UPDATED : நவ 04, 2026 10:09 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:06 AM
திருவள்ளூர்: கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட டாஸ்மாக் ஊழியர்கள், திருமழிசையில் உள்ள மாவட்ட அலுவலகத்தை நேற்று முற்றுகையிட முயன்றதால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், காலி மதுபாட்டில் வாங்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டுமென்பது உட்பட, பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, டாஸ்மாக் ஊழியர்கள், கடந்த 1ம் தேதி முதல் கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.
அரசு எச்சரித்தும், நேற்று முன்தினம் திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்டத்தில் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 60 டாஸ்மாக் பணியாளர்களை, டாஸ்மாக் நிர்வாகம் பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, நேற்று பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட பணியாளர்கள், திருமழிசையில் உள்ள டாஸ்மாக் கிடங்கு மற்றம் மாவட்ட அலுவலகத்தை முற்றுகையிட வருவதாக, போலீசுக்கு தகவல் வந்தது.
தொடர்ந்து, வெள்ளவேடு போலீசார் அப்பகுதியில் குவிக்கப்பட்டனர். மேலும், ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுவோரை கைது செய்து கொண்டு செல்வதற்காக, இரு மாநகர பேருந்துகளும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன.
இந்நிலையில், திருமழிசை டாஸ்மாக் மாவட்ட அலுவலகத்திற்கு, நேற்று 50க்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் வந்தனர்.
இதையடுத்து, ‘ஐந்து பேர் மட்டும் சென்று, அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கைகளை கூறுங்கள்’ என, அவர்களிடம் போலீசார் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து அவர்கள், காஞ்சிபுரம் வடக்கு மாவட்டம் மற்றும் திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்ட பொறுப்பு அதிகாரியான மகேஸ்வரியிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, மண்டல அதிகாரியிடம் ஊழியர்கள், ‘காலி மது பாட்டில்களை வைக்க கிடங்கு வசதி வேண்டும். 10 ரூபாய் சில்லரை வேண்டும். விடுமுறை மற்றும் பண்டிகை நாட்களில், போலீஸ் பாதுகாப்பு வேண்டும். பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டோரை, மீண்டும் பணியில் சேர்க்க வேண்டும்’ என கோரிக்கை வைத்தனர்.
இதற்கு பதிலளித்த டாஸ்மாக் அதிகாரி மகேஸ்வரி, “உங்கள் கோரிக்கைகள் அரசுக்கு தெரிவிக்கப்படும்,” என உறுதியளித்தார். அதையடுத்து, டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் கலைந்து சென்றனர்.