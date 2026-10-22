சாலையில் விழுந்த புளியமரம் 1 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு
சாலையில் விழுந்த புளியமரம் 1 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு
ADDED : அக் 22, 2026 03:58 PM
திருவாலங்காடு: முத்துக்கொண்டாபுரம் கிராமத்தில், சாலையில் விழுந்த புளியமரத்தை அகற்றுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால், ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
கனகம்மாசத்திரம் – தக்கோலம் நெடுஞ்சாலையில், நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு சொந்தமான புளியமரங்கள் பல ஆண்டுகளாக உள்ளன.
கனகம்மாசத்திரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், இன்று (அக்.,22) மழை பெய்தது. அப்போது, முத்துக்கொண்டாபுரம் கிராமத்தில், சாலையோரம் இருந்த, 50 ஆண்டுகள் பழமையான புளியமரம், காலை 6:00 மணியளவில் சாலையில் விழுந்தது.
அப்போது, வாகனங்கள் எதுவும் வராததால் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. சாலையில் விழுந்த மரத்தை அகற்றுவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டதால், கனகம்மாசத்திரம் – தக்கோலம் செல்லும் சாலையில், ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
தகவலறிந்து வந்த கனகம்மாசத்திரம் போலீசார், பொக்லைன் இயந்திரத்தின் உதவியுடன், சாலையில் விழுந்து கிடந்த மரத்தை அப்புறப்படுத்தினர்.
அதன்பின், 7:20 மணியளவில், கனகம்மாசத்திரம் நெடுஞ்சாலை வழியாக வழக்கம் போல் வாகனங்கள் சென்றன.