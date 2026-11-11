கட்டுவிரியன் பாம்பு கடித்து டாஸ்மாக் ஊழியர் பலி

ADDED : நவ 10, 2026 04:35 PM
ஆர்.கே.பேட்டை: வீட்டில் துாங்கிக்கொண்டிருந்த, பாண்டு, 51, என்ற டாஸ்மாக் ஊழியர், கட்டுவிரியன் பாம்பு கடித்து பலியானார்.
ஆர்.கே.பேட்டை அடுத்த செல்லாத்துார் காலனியை சேர்ந்தவர் பாண்டு, 51. இவர், திருவேற்காட்டில் உள்ள டாஸ்மாக் மதுபான கடையில் விற்பனையாளராக பணியாற்றி வந்தார்.
தீபாவளி விடுமுறைக்காக சொந்த ஊருக்கு வந்திருந்த பாண்டு, நேற்று (நவ.,9) இரவு, வீட்டின் வராண்டாவில் துாங்கிக்கொண்டிருந்தார்.
நள்ளிரவு 12:30 மணியளவில், பாண்டுவுக்கு திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டது. அப்போது திடீரென கண் விழித்த பாண்டு, மனைவி சுமதியிடம் தண்ணீர் கேட்டுள்ளார்.
தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுத்த சுமதி, பாண்டுவின் படுக்கையில் கட்டுவிரியன் பாம்பு ஒன்று ஊர்ந்து செல்வதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
பாண்டுவின் காலில் பாம்பு கடித்ததற்கான காயம் ஏற்பட்டிருந்தது. உடனே, ஆர்.கே.பேட்டை அடுத்த விளக்கணாம்பூடி புதுார் அரசு ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்திற்கு, பாண்டு அழைத்து செல்லப்பட்டார்.
பின், 108 ஆம்புலன்ஸ் வாயிலாக, சோளிங்கர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பாண்டு, இன்று (நவ.,10) சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இது குறித்து, ஆர்.கே.பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.