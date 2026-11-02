திருவள்ளூரில் 197 மதுக்கடைகளை மூடி டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் திடீர் போராட்டம்
திருவள்ளூரில் 197 மதுக்கடைகளை மூடி டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் திடீர் போராட்டம்
ADDED : நவ 01, 2026 06:50 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 197 மதுக்கடைகளை மூடி, இன்று (நவ.,1) டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
தமிழக அரசு உத்தரவுப்படி, அனைத்து மதுபான கடைகளிலும், இன்று முதல் காலி மது பாட்டில் திட்டத்தை அமல்படுத்த, டாஸ்மாக நிர்வாகம் உத்தரவிட்டது.
அவசர கதியில் இத்திட்டத்தை அமல்படுத்தும் டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தை கண்டித்து, இன்று திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருமழிசையில் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தை, இன்று காலை டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
மேலும், காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். அனைத்து கடைகளுக்கும் ‘ஸ்கேன்’ செய்யும் கருவி வழங்க வேண்டும்.
காலி மது பாட்டில்கள் வைக்க இட வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும். விடுமுறை நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் பண்டிகை நாட்களில், கூடுதல் பணிச்சுமையை தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
‘டாஸ்மாக் ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து, அரசுக்கு தெரிவிக்கப்படும்’ என, மண்டல அலுவலக அதிகாரிகள் ஊழியர்களிடம் தெரிவித்தும், அவர்கள் கலைந்து செல்லவில்லை.
அதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. வெள்ளவேடு போலீசார் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டனர்.
இதையடுத்து, திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டத்தில், 134 கடைகளில் 33 கடைளும், திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்டத்தில் உள்ள 164 கடைகள் என, மாவட்டத்தில் 197 கடைகள் இன்று மூடப்பட்டன.
இதனால், மதுபாட்டில் கிடைக்காமல், ‘குடி’மகன்கள் வெகு நேரம் கடைகளின் வாசல்களில் காத்திருந்து, ஏமாற்றத்துடன் கலைந்து சென்றனர்.