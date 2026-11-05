/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ஆந்திர மாநில எல்லையில் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:09 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:06 AM
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திருவள்ளூர்: ஆந்திர மாநில உள்ளாட்சி தேர்தல் காரணமாக, தமிழக எல்லையில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை, மூன்று நாட்களுக்கு மூட, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
ஆந்திர மாநிலம், சித்துார் மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதையடுத்து, ஆந்திர – தமிழக எல்லையில் இருந்து, 5 கி.மீ., சுற்றளவிற்குள் இருக்கும் டாஸ்மாக் கடைகள், இன்று, நாளை மற்றும் வரும் 7ம் தேதி ஆகிய மூன்று நாட்கள் மூட, உத்தரவிடப்படுகிறது.
இந்த உத்தரவை மீறி செயல்படும் டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் அதை சார்ந்த மதுக்கூடங்கள் மீது, நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப் பட்டுள்ளது.