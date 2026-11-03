/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/கால பைரவர் கோவிலில் தேய்பிறை அஷ்டமி பூஜை
ADDED : நவ 02, 2026 04:17 PM
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ஊத்துக்கோட்டை: கால பைரவர் கோவிலில் நடந்த தேய்பிறை அஷ்டமி பூஜையில், திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர்.
ஊத்துக்கோட்டை அடுத்த தொம்பரம்பேடு கிராமத்தில் உள்ளது மகா கால பைரவர் கோவில். பழமைவாய்ந்த இக்கோவிலில் நடைபெறும் விழாக்களில், ஒவ்வொரு மாதமும் தேய்பிறை அஷ்டமி பூஜை சிறப்பு வாய்ந்தது.
இன்று (நவ.,2) நடந்த இவ்விழாவில், மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனை நடந்தது. பின், மூலவருக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்து, மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து, உற்சவர் சிறப்பு அலங்காரத்தில் கோவிலை வலம் வந்து, பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
இதில் பங்கேற்ற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. விழா ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகத்தினர் செய்திருந்தனர்.