ஆகம விதிப்படி நிர்மாணிக்கப்பட்ட கோவில்கள் மக்கள் கருத்து தெரிவிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு
ஆகம விதிப்படி நிர்மாணிக்கப்பட்ட கோவில்கள் மக்கள் கருத்து தெரிவிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 07:54 PM
திருவள்ளூர்: ஆகம விதிகளின்படி நிர்மாணிக்கப்பட்ட கோவில்கள் குறித்து, பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவிப்பதற்கான அவகாசம், வரும் 25ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளதாக, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
தமிழக ஹிந்து சமய அறநிலைய துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோவில்களில், ஆகம விதிகளின்படி நிர்மாணிக்கப்பட்ட, 34 ஆயிரத்து 971 கோவில்கள் தொடர்பான விபரங்கள், www.hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டு உள்ளன.
அந்த விபரங்களில் விடுபட்ட தகவல்கள் மற்றும் கருத்துக்கள் இருப்பின், ஆகம விதிகளின்படி நிர்மாணிக்கப்பட்ட கோவில்களை கண்டறிவதற்காக அமைக்கப்பட்ட குழுவிற்கு, கடந்த செப்., 25க்குள் தகவல் தெரிவிக்குமாறு அறிவிக்கப்பட்டது.
பின், அதற்கான அவகாசம், கடந்த அக்., 10ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளை உத்தரவின்படி, பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவிக்க, வரும் 25ம் தேதி வரை மீண்டும் அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, கோவில்கள் குறித்த விபரங்களில் கருத்து தெரிவிப்போர், ‘ஹிந்து சமய அறநிலைய துறை ஆணையர் அலுவலகம், 119 – உத்தமர் காந்தி சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை – -34’ என்ற முகவரிக்கு தபால் மூலமாகவோ அல்லது இணையதளம் மூலமாகவோ, வரும் 25ம் தேதிக்குள் தெரிவிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.