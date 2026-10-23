/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ மணல் கடத்திய லாரி பறிமுதல் ஓட்டுனர் கைது
ADDED : செப் 28, 2026 04:12 PM
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ஊத்துக்கோட்டை, செப். 29–
ஆறுவழிச்சாலை வழியே மணல் கடத்திய லாரியை பறிமுதல் செய்த போலீசார், ஓட்டுநரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
ஆந்திராவில் இருந்து ஆறுவழிச்சாலை வழியே மணல் கடத்தப்படுவதாக, போலீசுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்படி, பென்னலுார்பேட்டை போலீசார், போந்தவாக்கம் பகுதியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, அவ்வழியே வந்த லாரியை சோதனை செய்தனர். அதில், உரிய ஆவணங்கள் ஏதுமின்றி, மணல் கடத்தி வந்தது தெரிந்தது.
அந்த லாரியை மணலுடன் பறிமுதல் செய்த போலீசார், லாரி ஓட்டுநர் ஏசய்யா, 50, என்பவரை கைது செய்து, ஊத்துக்கோட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.