மணல் கடத்திய லாரி பறிமுதல் டிரைவர் கைது

ADDED : அக் 27, 2026 06:57 PM
திருத்தணி: மணல் கடத்திச் சென்ற டிப்பர் லாரியை பறிமுதல் செய்த திருத்தணி போலீசார், அதன் ஓட்டுநரான, சுரேஷ், 47, என்பவரை கைது செய்தனர்.
ஆந்திராவில் இருந்து திருத்தணி வழியாக சென்னை, திருவள்ளூர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு, டிப்பர் லாரிகள் மூலம் மணல் கடத்தி செல்வதாக, போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, திருத்தணி இன்ஸ்பெக்டர் சிவகுமார் மற்றும் போலீசார், இன்று (அக்.,27) திருத்தணி அடுத்த பொன்பாடி சோதனைச்சாவடியில் வாகன சோதனை நடத்தினர்.
அப்போது, ஆந்திர மாநிலம் நகரி பகுதியில் இருந்து, திருத்தணி நோக்கி வந்த டிப்பர் லாரியை, போலீசார் சந்தேகத்தின் பேரில் மடக்கி சோதனை செய்த போது, அதில் ஆந்திர மணல் கடத்தி வந்தது தெரிந்தது.
இதையடுத்து, லாரி ஓட்டுநரான, செங்குன்றம் பகுதியைச் சேர்ந்த சுரேஷ் என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடம் விசாரணை நடத்தியதில், சென்னைக்கு மணல் கடத்திச் செல்வதாக தெரிவித்தார்.
திருத்தணி போலீசார் லாரியை பறிமுதல் செய்து, மேலும் விசாரித்து வருகின்றனர்.