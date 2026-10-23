ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்தை சுற்றிலும் தேங்கியுள்ள மழைநீர் நோயாளிகளின் சுகாதாரம் கேள்விக்குறி
ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்தை சுற்றிலும் தேங்கியுள்ள மழைநீர் நோயாளிகளின் சுகாதாரம் கேள்விக்குறி
ADDED : செப் 26, 2026 05:42 PM
பொன்னேரி: மெதுார் ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்தை சுற்றிலும் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால், நோயாளிகளின் சுகாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.
பொன்னேரி அடுத்த மெதுார் ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்தில், தினமும் 200 – 250 புறநோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று செல்கின்றனர். மாதத்திற்கு, 400க்கும் மேற்பட்ட கர்ப்பிணியர் சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனை பெறுகின்றனர்.
இந்நிலையில், ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்தை சுற்றிலும் மழைநீர் குளம்போல் தேங்கியுள்ளது. தேங்கியுள்ள மழைநீரில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி, நோயாளிகளை அச்சுறுத்தி வருகிறது. இதனால், இங்கு வரும் நோயாளிகள், பொதுமக்களின் சுகாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.
மேலும், கட்டடத்தை சுற்றிலும் செடி, கொடிகள் வளர்ந்து, பராமரிப்பின்றி உள்ளது. தற்போது, ‘டெங்கு’ பாதிப்புகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்தை சுற்றிலும் மழைநீர் தேங்கியிருப்பது, நோயாளிகள் இடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எனவே, தேங்கியுள்ள மழைநீரை வெளியேற்றி, அங்கு மண்கொட்டி, மீண்டும் மழைநீர் தேங்காத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, நோயாளிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.