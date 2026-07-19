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﻿ பெரியகளக்காட்டூர் பெரிய ஏரியில் மீன்கள் செத்து கிடப்பதால் துர்நாற்றம்

﻿ பெரியகளக்காட்டூர் பெரிய ஏரியில் மீன்கள் செத்து கிடப்பதால் துர்நாற்றம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:26 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:26 PM

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திருவாலங்காடு: பெரியகளக்காட்டூர் பெரிய ஏரியில் தண்ணீர் இல்லாததால், மீன்கள் செத்து கிடக்கின்றன. இதனால் ஏற்படும் துர்நாற்றத்தால் அப்பகுதி மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.

திருவாலங்காடு ஒன்றியம் பெரியகளக்காட்டூரில் உள்ள பெரிய ஏரி, 600 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ளது. இந்த ஏரியை நீர்வளத்துறை பராமரித்து வருகிறது. ஜே.எஸ்.ராமாபுரம், அரிச்சந்திராபுரம் பகுதிகளில் பெய்யும் மழைநீர், ஓடை வாயிலாக இந்த ஏரிக்கு வருகிறது.

தற்போது, கோடை வெயில் சுட்டெரிப்பதால், தண்ணீர் முழுதும் வற்றி, மீன்கள் செத்து கிடக்கின்றன.

இதனால் துர்நாற்றம் ஏற்பட்டு, ஏரியைச் சுற்றியுள்ள குடியிருப்பு மக்கள், சாலை வழியாக செல்வோர் சிரமத்துக்கு ஆளாகின்றனர்.

எனவே, செத்து கிடக்கும் மீன்களை அகற்றி, தொற்றுநோய் பரவாமல் தடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

திருத்தணி கோட்ட நீர்வளத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், 'ஏரியில் நீர் இல்லாததால், மீன்கள் உயிரிழந்துள்ளன. ஊரக வளர்ச்சி துறையின் உதவியுடன், இறந்த மீன்களை அகற்றவும், கிருமி நாசினி தெளிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றார்.

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