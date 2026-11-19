கழிவுநீர் குட்டையாக மாறிய குளங்களின் எண்ணிக்கை 1,263! ஊராட்சி பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கும் அபாயம்
கழிவுநீர் குட்டையாக மாறிய குளங்களின் எண்ணிக்கை 1,263! ஊராட்சி பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கும் அபாயம்
ADDED : நவ 17, 2026 10:27 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்ட ஊராட்சி பகுதிகளில், பயன்பாட்டில் உள்ள 1,263 குளங்கள், கழிவுநீர் குட்டைகளாக மாறிவிட்டன. இதனால், நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிக்கப்பட்டு வருவதோடு, பொதுமக்களுக்கு தொற்று நோய் பரவும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, 804 குளங்கள் முழுமையாக ஆக்கிரமிப்பில் சிக்கியுள்ளதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், ஆர்.கே.பேட்டை, எல்லாபுரம், கடம்பத்துார், கும்மிடிப்பூண்டி, சோழவரம், திருத்தணி, திருவள்ளூர், திருவாலங்காடு, பள்ளிப்பட்டு, புழல், பூண்டி, பூந்தமல்லி, மீஞ்சூர், வில்லிவாக்கம் என, 14 ஒன்றியங்கள் உள்ளன. இந்த ஒன்றியங்களில், 526 ஊராட்சிகள் உள்ளன.
இந்த ஊராட்சிகளில், குறைந்தபட்சம் ஐந்து குளங்கள் முதல் அதிகபட்சம் 10க்கும் மேற்பட்ட குளங்கள் வீதம், மொத்தம் 3,296 குளங்கள் உள்ளன.
இந்த குளங்களுக்கு மழைநீர் செல்லும் நீர்வரத்து கால்வாய்கள் முறையான பராமரிப்பில்லாததால், நீர் சேகரமாவதில் சிக்கில் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், பெரும்பாலான குளங்கள், நீரில்லாமல் வறண்டு கிடக்கின்றன. சில ஊராட்சிகளில், குளங்கள் துார்ந்து ஆக்கிரமிப்பில் சிக்கியுள்ளன.
இதில், 1,263 குளங்கள் மட்டுமே பயன்பாட்டில் உள்ளன. 1,229 குளங்கள் பயன்பாடின்றி துார்ந்து போய் உள்ளன. 804 குளங்கள் முழுமையாக ஆக்கிரமிப்பில் சிக்கியுள்ளன.
பயன்பாட்டில் உள்ள 1,263 குளங்களில், பெரும்பாலும் அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீர் கலக்கப்படுகிறது.
இதற்கு, ஊராட்சி பகுதிகளில் முறையான கழிவுநீர் கால்வாய் வசதி இல்லாததே காரணம். இதனால், குடியிருப்புகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீர், நீர் வரத்து கால்வாய்கள் வழியே குளத்தில் சேகரமாகி, குளம் கழிவுநீர் குட்டையாக மாறியுள்ளது.
இதனால் ஏற்படும் துர்நாற்றத்தால், குடியிருப்பு பகுதி மக்களுக்கு தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிக்கப்பட்டு வருவதோடு, குடிநீருக்கு கடும் சிக்கல் வரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதற்கு, ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகள், ஊராட்சி பகுதிகளில் உள்ள குளங்களை முறையாக பராமரிக்காததே காரணம் என, சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
கடம்பத்தூர் ஒன்றியத்தில், திருமணிக்குப்பம், திருப்பந்தியூர், தொடுகாடு, வயலூர், இருளஞ்சேரி, மேல்நல்லாத்தூர், வெங்கத்தூர், செஞ்சிபானம்பாக்கம், எறையாமங்கலம் உள்ளிட்ட பல ஊராட்சிகளில் உள்ள குளங்கள், கழிவுநீர் குட்டைகளாக மாறியுள்ளன.
கும்மிடிப்பூண்டி ஒன்றியத்தில், தேர்வழி, புதுகும்மிடிப்பூண்டி, குருவியகரம், சூரப்பூண்டி உள்ளிட்ட ஊராட்சிகளில் உள்ள குளங்கள், கழிவுநீரால் மாசடைந்துள்ளன.
ஆர்.கே.பேட்டை ஒன்றியத்தில் வீரமங்கலம், வங்கனுார், ஸ்ரீகாளிகாபுரம், ஆர்.கே.பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள குளங்களில், கழிவுநீர் கலக்கப்படுவது தொடர்ந்து வருகிறது.
திருத்தணி ஒன்றியத்தில் முருக்கம்பட்டு, காடூர், பட்டாபிராமபுரம், மத்துார், பொன்பாடி உள்ளிட்ட ஊராட்சிகளில் உள்ள குளங்கள், கழிவுநீரால் சூழப்பட்டு உள்ளன.
பூந்தமல்லி ஒன்றியத்தில் வெள்ளவேடு, வயலாநல்லுார், திருமணம், நேமம், குத்தம்பாக்கம், கோலப்பன்சேரி, காவல்சேரி, சித்துக்காடு உள்ளிட்ட குளங்கள் சீரழிந்த நிலையில் உள்ளன.
திருவள்ளூர் ஒன்றியத்தில் திருவூர், செவ்வாப்பேட்டை, தண்ணீர்குளம், புல்லரம்பாக்கம், கீழானுார், சேலை, தொழுவூர், அரண்வாயல், ஈக்காடுகண்டிகை, வேப்பம்பட்டு, பெருமாள்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதி குளங்களும் மோசமான நிலையில் உள்ளன.
எனவே, ஊராட்சி பகுதிகளில் உள்ள குளங்களை ஆய்வு செய்து, ஆக்கிரமிப்பில் சிக்கியுள்ள குளங்களை மீட்க, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அதுமட்டுமின்றி, மாசடைந்துள்ள குளங்களை சீரமைத்து, நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
குளங்களுக்கு மழைநீர் செல்லும் நீர் வரத்து கால்வாய்களை சீரமைப்பதுடன், அதில் கழிவுநீர் கலக்காமல் தவிர்க்க, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘ஊராட்சி பகுதிகளில் குளங்களில் கழிவுநீர் கலப்பது குறித்து, இதுவரை எவ்வித புகாரும் வரவில்லை. புகார்கள் வரும்பட்சத்தில், குளங்களை ஆய்வு செய்து, சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றார்.