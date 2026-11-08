போதிய பருவமழை பெய்யாததால் வறண்டு வரும் பூண்டி நீர்த்தேக்கம்
போதிய பருவமழை பெய்யாததால் வறண்டு வரும் பூண்டி நீர்த்தேக்கம்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 08:14 PM
திருவள்ளூர்: வடகிழக்கு பருவமழை போதிய அளவு பெய்யாததால், பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தில் தண்ணீர் இருப்பு குறைந்து வருகிறது.
சென்னை நகர மக்களின் தாகம் தீர்க்கும் பூண்டி நீர்த்தேக்கம், 3,231 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவு கொண்டது. கொசஸ்தலை ஆறு, கிருஷ்ணா நீர் மற்றும் காட்டாறுகளில் இருந்து கிடைக்கும் மழைநீர் ஆகியவை, பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தில் தேக்கி வைக்கப்படுகிறது.
பின், கால்வாய் வழியாக புழல், சோழவரம் ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வரப்பட்டு, சுத்திகரிப்பு செய்த பின், சென்னை மக்களுக்கு குடிநீர்வினியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த மாதம் தொடங்கியது. ஆனால், போதிய அளவு மழை பெய்யவில்லை. மேலும், ஆந்திர மாநில அரசு, கிருஷ்ணா நீரையும் திறந்து விடவில்லை.
இதன் காரணமாக, பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தில் தண்ணீர் குறைந்து வறண்டு வருகிறது. நேற்று காலை நிலவரப்படி, பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தில், 583 மில்லியன் கன அடி தண்ணீர் தான் உள்ளது. இதன் காரணமாக, பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தில் தரைப்பகுதி வெளியில் தெரிகிறது.
கடந்தாண்டு இதே நாளில், பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தில், 2,742 மில்லியன் கன அடி தண்ணீர் இருப்பு இருந்தது.
வடகிழக்கு பருவமழை அதிகமாக பெய்தால்தான், பூண்டி நீர்த்தேக்கம் நிரம்பி, சென்னை நகரின் குடிநீர் தேவையை சமாளிக்க முடியும் என, நீர்வளத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.