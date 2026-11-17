/புகார் பெட்டி /திருவள்ளூர்/புதர் சூழ்ந்த நிழற்குடை :பயணியர் வேதனை
ADDED : நவ 16, 2026 06:50 PM
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திருவாலங்காடு அடுத்து அமைந்துள்ளது நார்த்தவாடா கிராமம். இப்பகுதி மக்கள், சென்னை, திருவள்ளூர், அரக்கோணம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு, தினசரி பேருந்து வாயிலாக சென்று வருகின்றனர்.
பயணியரின் நலன் கருதி, திருவள்ளூர் நெடுஞ்சாலையில், நார்த்தவாடா பகுதியில் பயணியர் நிழற்குடை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, இந்த நிழற்குடையை சூழ்ந்து, களைச்செடிகள் முளைத்துள்ளன. இதனால், பயணியர் பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது. எனவே, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, நிழற்குடையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
– வினோத்குமார், நார்த்தவாடா.