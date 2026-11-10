பழவேற்காடில் சுடுகாட்டிற்கு பாதை வசதி இல்லை உடல்களுடன் தண்ணீரில் பயணிக்கும் அவலம்
பழவேற்காடில் சுடுகாட்டிற்கு பாதை வசதி இல்லை உடல்களுடன் தண்ணீரில் பயணிக்கும் அவலம்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:56 PM
பழவேற்காடு: கோட்டைகுப்பத்தில், சுடுகாட்டிற்குச் செல்ல பாதை வசதி இல்லாத நிலையில், பழவேற்காடு ஏரியில் தேங்கியிருக்கும் தண்ணீரில் நடந்து உடல்களைச் சுமந்து செல்லும் அவல நிலையால் மீனவ மக்கள் தவிக்கின்றனர்.
பழவேற்காடு, கோட்டைக்குப்பம் கிராமத்தில், 50க்கும் மேற்பட்ட மீனவ குடும்பங்கள் உள்ளன. இந்த கிராமத்திற்கான சுடுகாடு, அங்குள்ள பழவேற்காடு ஏரியின் ஒரு பகுதியை கடந்து செல்ல வேண்டும்.
தேங்கும் ஏரிநீரில், சிரமத்துடன் உடல்களை மறுகரைக்கு கொண்டு செல்கின்றனர். இப்பகுதியில் சிறிய பாலம் ஒன்றை அமைத்து தரும்படி கிராம மக்கள் அரசிடம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தியும் நடவடிக்கை இல்லை.
இந்நிலையில், நேற்று அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த, சுரேந்தர், 41, பிரேமா 45, ஆகிய இருவர், உடல்நலக் குறைவால் இறந்தனர். அவர்களது உடல்களை சிறிது துாரத்திற்கு படகிலும், அதன்பின், தோளிலும் சுமந்து தண்ணீரை கடந்து மறுகரையில் உள்ள சுடுகாட்டிற்கு கொண்டு சென்றனர்.
இது குறித்து மீனவ கிராமத்தினர் கூறியதாவது:
ஏரியில் தேங்கியிருக்கும் தண்ணீரில் படகுகளை முழுமையாக இயக்க முடியாது. சிறிது துாரம் படகிலும், அதன்பின், தண்ணீரிலும் சிரமத்துடன் உடல்களை சுமந்து செல்ல வேண்டும்.
சுடுகாட்டிற்கு செல்வதற்கு, ஏரியின் குறுக்கே சிறியபாலம் அமைத்து தர வேண்டும் என்ற எங்களது. நீண்டகால கோரிக்கை மீது அரசு நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்கிறது.
காலம் தாழ்த்தினால், குடும்ப அட்டை, வாக்காளர் அட்டை உள்ளிட்ட ஆவணங்களை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.