அனல்மின் நிலைய ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் போராட்டம்

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 03:59 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:41 PM
மீஞ்சூர்:பணி நிரந்தரம் செய்ய வலியுறுத்தி, வடசென்னை அனல்மின் நிலைய ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மீஞ்சூர் அடுத்த அத்திப்பட்டில் உள்ள வடசென்னை அனல்மின் நிலையங்களில், 1,000க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள், மின் உற்பத்தி, நிலக்கரி மற்றும் சாம்பல் கையாளும் பிரிவுகளில் பணிபுகின்றனர்.
பல ஆண்டுகளாக ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக உள்ள தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் எனபதை வலியுறுத்தி, நேற்று பணிகளை புறக்கணித்து காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோர் கூறியதாவது:
ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு முறையான அடையாள அட்டை வழங்க வேண்டும். ஒப்பந்ததாரர்கள் இன்றி, அரசே நேரடியாக ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம் வழங்க வேண்டும். படிப்படியாக ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்.
இது தொடர்பாக மின் வாரிய தலைவர், மின் துறை அமைச்சர் உள்ளிட்டோரை சந்தித்து முறையிட்டும், இதுவரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
கடந்த இரண்டு மாதங்களாக, எங்களது கோரிக்கைகள் குறித்து முதல்வரிடம் நேரில் தெரிவிக்க முடியாமல் அலைக்கழிக்கப்படுகிறோம். உரிய தீர்வு கிடைக்கும் வரை, அடுத்தடுத்து தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபடுவோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.