திருப்பந்தியூர் நெடுஞ்சாலை சேதம்: 15க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் அவதி
திருப்பந்தியூர் நெடுஞ்சாலை சேதம்: 15க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 16, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:32 PM
திருப்பந்தியூர்: திருப்பந்தியூர் பகுதியிலிருந்து ஸ்ரீபெரும்புதுார் செல்லும் நெடுஞ்சாலை சேதமடைந்து மோசமான நிலையில் உள்ளதால், 15க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
கடம்பத்துார் ஒன்றியம், திருப்பந்தியூர் திருமணிக்குப்பம், வயலுார் அகரம், வடமங்கலம் வழியாக, ஸ்ரீபெரும்புதுார் செல்லும் நெடுஞ்சாலை செல்கிறது.
இந்த நெடுஞ்சாலை வழியே, தினமும் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இப்பகுதியில், திருப்பந்தியூர் முதல் வடமங்கலம் வரை உள்ள நெடுஞ்சாலை, பல இடங்களில் சேதமடைந்து, கற்கள் பெயர்ந்து மோசமான நிலையில் உள்ளது.
இதனால், இவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, இரவு நேரங்களில் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்லும் மக்கள், கரடுமுரடான சாலையில் சிரமத்தோடு பயணிப்பதுடன், அடிக்கடி விபத்துகளில் சிக்கி வருகின்றனர்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இப்பகுதியில் ஆய்வு செய்து, சேதமடைந்த நெடுஞ்சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என, 15க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.