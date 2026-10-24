சேற்றில் சிக்கிய திருப்பந்தியூர் சாலை பள்ளி மாணவ – மாணவியர் அவதி
சேற்றில் சிக்கிய திருப்பந்தியூர் சாலை பள்ளி மாணவ – மாணவியர் அவதி
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:06 PM
திருப்பந்தியூர்: திருப்பந்தியூரில் சேற்றில் சிக்கிய சாலையால், பள்ளி மாணவ – மாணவியர் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
கடம்பத்துார் ஒன்றியத்துக்குட்பட்டது திருப்பந்தியூர் ஊராட்சி. இங்குள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில், திருப்பந்தியூரைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளைச் சேர்ந்த, 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவ – மாணவியர் படித்து வருகின்றனர்.
குடியிருப்புகள் நிறைந்த இப்பகுதியில் உள்ள சாலை, மிகவும் சேதமடைந்து, மோசமான நிலையில் உள்ளது. பல ஆண்டுகளாக சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளாததால், மழைக்காலங்களில் இந்தச் சாலை, முற்றிலும் சேற்றில் சிக்கி அலங்கோலமாக மாறி விடுகிறது.
இதனால், அந்த வழியாக சாலையில் நடந்து செல்லும் பள்ளி மாணவ – மாணவியர், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
சைக்கிள் மற்றும் நடந்து வரும் மாணவ – மாணவியர், சேற்றில் வழுக்கி விழுந்து, காயமடைந்து பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இந்த சாலையை சீரமைக்கக்கோரி, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனு அளித்தும், இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என, அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.
எனவே, கலெக்டர் ஆய்வு செய்து, சேதமடைந்து, சேற்றில் சிக்கியுள்ள சாலையை சீரமைக்க, உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பள்ளி மாணவ – மாணவியர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.