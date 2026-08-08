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காலிமனை வரி செலுத்தாதோர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் திருத்தணி நகராட்சி கமிஷனர் எச்சரிக்கை

காலிமனை வரி செலுத்தாதோர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் திருத்தணி நகராட்சி கமிஷனர் எச்சரிக்கை

UPDATED : ஆக 08, 2026 03:16 AM

ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM

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UPDATED : ஆக 08, 2026 03:16 AM ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM

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திருத்தணி:''திருத்தணி நகராட்சியில், இம்மாதம் 10ம் தேதிக்குள் காலிமனை வரி செலுத்தாதோர் மீது, குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என நகராட்சி கமிஷனர் கன்னியப்பன் எச்சரித்துள்ளார்.

திருத்தணி நகராட்சியில், 21 வார்டுகளில், மொத்தம் 2,801 காலிமனைகள் உள்ளன. இந்த மனைகளுக்கு, சதுரடிக்கு, 40, 60 மற்றும் 80 பைசா என, அந்தந்த இடத்திற்கு ஏற்றவாறு, 300 ரூபாய் முதல் 7,000 ரூபாய் வரை, நகராட்சி நிர்வாகம் வரியாக வசூலிக்கிறது.

ஆனால், பெரும்பாலான காலிமனைகளின் உரிமையாளர்கள், வரி செலுத்தாமல் உள்ளனர். நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், சம்பந்தப்பட்ட மனை உரிமையாளர்களிடம் பலமுறை நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டு உள்ளது. இருப்பினும், அவர்கள் வரி செலுத்தாமல் உள்ளனர்.

இது குறித்து, திருத்தணி நகராட்சி கமிஷனர் கன்னியப்பன் கூறியதாவது:

திருத்தணி நகராட்சியில், சப்தகிரி, ஜெ.ஆர்., நகர், கணபதி நகர், வெற்றிவேல் நகர், திருமலை நகர், சாலம்மாள் நகர், ஏ.கே.எஸ்., கார்டன், கோல்டன் சிட்டி, திருத்தணிகை நகர், சக்திசாய் நகர் மற்றும் பகாவன் மஹாவீர் நகர் ஆகிய இடங்களில், காலிமனைகளுக்கு வரி செலுத்தாதோர் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது.

இதனால், நகராட்சிக்கு 86.67 லட்சம் ரூபாய் வருவாய் இழப்பீடு ஏற்பட்டுள்ளது. காலிமனையின் உரிமையாளர்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டும், அவர்கள் வரியை செலுத்த முன்வரவில்லை.

இம்மாதம் 10ம் தேதிக்குள், காலிமனை வரியை கட்டாயம் செலுத்த வேண்டும். தவறும்பட்சத்தில், மனையின் உரிமையாளர் மீது, உள்ளாட்சி அமைப்பு சட்டத்தின் கீழ், குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்படும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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