மாவட்ட 'லெக் பால்' போட்டி: திருவாலங்காடு பள்ளி முதலிடம்
மாவட்ட 'லெக் பால்' போட்டி: திருவாலங்காடு பள்ளி முதலிடம்
UPDATED : அக் 28, 2026 08:06 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:30 PM
திருவாலங்காடு: மாவட்ட அளவிலான 'லெக் பால்' போட்டியில், திருவாலங்காடு ஜீவா பள்ளி மாணவியர் முதலிடம் பிடித்துள்ளனர்.
திருவாலங்காடு ஜோசப் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில், திருவள்ளூர் மாவட்ட அளவிலான 'லெக் பால்' போட்டி, இன்று (அக்.,28) நடந்தது.
'லெக் பால்' போட்டி என்பது, கிரிக்கெட் போட்டி போல், பேட்டிற்கு பதிலாக காலால் பந்தை உதைப்பது. தமிழகத்தில் முதன்முறையாக இப்போட்டி அறிமுகமாகியுள்ளது.
இந்த போட்டியில், திருவலாங்காடு ஜோசப் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, ஜீவா பள்ளி, திருத்தணி பிரிம்மிங் பள்ளி, வேலஞ்சேரி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, திருத்தணி மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி உட்பட, 15 பள்ளிகளில் இருந்து, 14 மற்றும் 17 வயதுக்குள் உள்ள, 120க்கும் மேற்பட்ட மாணவியர் பங்கேற்றனர்.
இதில், ஜீவா பள்ளி மாணவியர் முதலிடமும், பிரிம்மிங் பள்ளி மாணவியர் இரண்டாமிடமும், வேலஞ்சேரி அரசு பள்ளி மாணவியர் மூன்றாமிடமும் பிடித்தனர்.
வெற்றி பெற்ற மூன்று பள்ளி மாணவியருக்கும், சான்றிதழ், பதக்கம் மற்றும் கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டன.