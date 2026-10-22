மின் கம்பங்களில் விளக்குகள் ஒளிராததால் இருளில் மிதக்கும் திருவள்ளூர் பஸ் நிலையம்
மின் கம்பங்களில் விளக்குகள் ஒளிராததால் இருளில் மிதக்கும் திருவள்ளூர் பஸ் நிலையம்
UPDATED : அக் 18, 2026 04:51 PM
ADDED : அக் 18, 2026 04:46 PM
திருவள்ளூர்: மின் கம்பங்களில் உள்ள விளக்குகள் அனைத்தும் ஒளிராததால், திருவள்ளூர் புதிய பேருந்து நிலைய வளாகம் இருளில் மிதக்கிறது.
திருவள்ளூர் நகராட்சி சார்பில், புதிய பேருந்து நிலையம், திருவள்ளூர் – ஊத்துக்கோட்டை சாலை, வேடங்கிநல்லுாரில் கட்டி முடித்து, கடந்த இரண்டு மாதமாக பயன்பாட்டில் உள்ளது.
தற்போது, இங்கிருந்து தான், சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும், காஞ்சிபுரம், திருத்தணி, பொன்னேரி, கும்மிடிப்பூண்டி, செங்குன்றம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கும், பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், திருவள்ளூர் தேரடி மற்றும் சுற்றிலும் உள்ள கிராம பகுதிகளுக்கும், நகர பேருந்துகளும், இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
பேருந்து நிலைய வளாகத்தில், நான்கு இடங்களில் உயர்கோபுர மின் விளக்குகளும், நடைமேடைகள் மற்றும் சுற்றுச்சுவர்கள் அருகில் மின் விளக்குகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக, பேருந்து நிலையத்தின் நுழைவாயில் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மின் கம்பங்களில் பொருத்தப்பட்ட மின் விளக்குகள் ஒளிரவில்லை.
இதனால், பேருந்து நிலையத்தின் நுழைவாயில் பகுதி, இருளில் மிதக்கிறது. இதனால், பேருந்து நிலையத்திற்கு வரும் பயணியர் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
எனவே, நகராட்சி நிர்வாகம், புதிய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள ஒளிராத மின் விளக்குகளை உடனடியாக சீரமைத்து, ஒளிர வைக்க வேண்டும் என, பயணியர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.