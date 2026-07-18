﻿திருவள்ளூர்: கிரைம் கார்னர்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 04:33 AM
பெண்ணை தாக்கிய வாலிபர் கைது
திருத்தணி: திருத்தணி அடுத்த கன்னிகாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் புவனேஸ்வரி, 34. இந்திரா நகர் பகுதியில் பெட்டி கடை வைத்திருக்கும் இவருக்கும், கடைக்கு அருகில் வசிக்கும் திலீப், 20, என்பவருக்கும் முன்விரோதம் இருந்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் இரவு 10:00 மணிக்கு, கடையை மூடும் போது வந்த திலீப், புவனேஸ்வரியிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது ஆத்திரமடைந்த திலீப், இரும்பு கம்பியால் புவனேஸ்வரியை தாக்கினார்.புகாரின்படி வழக்கு பதிந்த திருத்தணி போலீசார், திலீப்பை கைது செய்தனர்.
மகள் மாயம்: தந்தை புகார்
பொதட்டூர்பேட்டை: பொதட்டூர்பேட்டையை சேர்ந்தவர் பெருமாள் மகள் யோகேஸ்வரி, 21. கடந்த 15ம் தேதி, காக்களூரில் உள்ள விசைத்தறி கூடத்தில் இருந்து வீட்டிற்கு செல்வதாக கூறி சென்றவர், வீட்டிற்கு வரவில்லை.இதையடுத்து, அவரது தந்தை பெருமாள் கொடுத்த புகாரின்படி, பொதட்டூர்பேட்டை விசாரித்து வருகின்றனர்.
வாலிபர் துாக்கிட்டு தற்கொலை
மணவாள நகர்: மேல்நல்லாத்துார் அடுத்த வெங்கத் துார்கண்டிகை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோகுல், 40. குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையான இவர், கடந்த 15ம் தேதி இரவு, மது அருந்தி வந்து துாங்கியுள்ளார். நேற்று முன்தினம் காலை, இவரது பக்கத்து வீட்டை சேர்ந்த சரண்ராஜ் என்பவர் வந்து பார்த்தபோது, மின் விசிறியில் கோகுல் துாக்கில் தொங்கியபடி கிடந்துள்ளார்.மணவாள நகர் போலீசார், சடலத்தை கைப்பற்றி விசாரிக்கின்றனர்.
கணவன் மாயம்: மனைவி புகார்
திருவள்ளூர்: காக்களூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அய்யப்பன், 50. இவருக்கு அலமேலு, 44, என்ற மனைவியும், ஒரு மகனும் மகளும் உள்ளனர். மகன், மகள் இருவருக்கும் திருமணமாகிவிட்டது.தாம்பரத்தில் சிக்கன் கடையில் வேலை செய்து வரும் அய்யப்பன், கடந்த 12ம் தேதி வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். அதன்பின், 15ம் தேதி வீட்டை விட்டு வெளியே சென்றவர், பின் வீடு திரும்பவில்லை. இதுகுறித்து, அலமேலு கொடுத்த புகாரின்படி, திருவள்ளூர் தாலுகா போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
குட்கா கடத்திய நால்வர் சிக்கினர்
கும்மிடிப்பூண்டி: கவரைப்பேட்டை அடுத்த தச்சூர் கூட்டு சாலையில் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார், பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சந்தேகம் ஏற்படும்படி நின்றிருந்த நபரை சோதனையிட்டனர். அவர் வைத்திருந்த பையில், 7 கிலோ குட்கா இருந்தது. அவரிடம் விசாரித்ததில், சென்னை, தண்டையார்பேட்டையை சேர்ந்த சிவகுமார், 46, என்பது தெரிந்தது. அவரை, கவரைப்பேட்டை போலீசார் கைது செய்தனர்.