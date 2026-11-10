திருவள்ளூர்: நாளைய நிகழ்ச்சிகள்

ADDED : நவ 09, 2026 05:19 PM
கந்தசஷ்டி தொடக்கம்
முருகன் கோவில், திருத்தணி, மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அதிகாலை, 4:30 மணி, காவடி மண்டபத்தில் உற்சவர் சண்முகருக்கு லட்சார்ச்சனை, காலை, 8:00 மணி முதல் இரவு, 7:00 மணி, வரை, மூலவருக்கு சாய்ரட்சை பூஜை, மாலை 5:00 மணி, பள்ளியறை பூஜை இரவு 8:45 மணி.
கோட்டா ஆறுமுக சுவாமி கோவில், நந்தியாற்றின் கரையோரம், திருத்தணி, மூலவருக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் மற்றும் லட்சார்ச்சனை காலை, 7:30 மணி.
சிறப்பு பூஜை
வடாரண்யேஸ்வரர் கோவில், திருவாலங்காடு, மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், காலை 7:30 மணி, உச்சிகால பூஜை, நண்பகல் 11:30 மணி, சாய்ரட்சை பூஜை, மாலை 4:30 மணி, பள்ளியறை பூஜை, இரவு 8:00 மணி.
காமாட்சி அம்மன் சமேத அகத்தீஸ்வரர் கோவில், நாபளூர் கிராமம், திருத்தணி தாலுகா, மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், காலை, 8:00 மணி.
மகிஷாசுரமர்த்தினி அம்மன் கோவில், மத்துார் கிராமம், திருத்தணி, மூலவருக்கு, 108 லிட்டர் பாலாபிஷேகம், நண்பகல்,11:00 மணி, ராகுகால பூஜை, மாலை, 3:00 மணி முதல், 4:30 மணி வரை.