சமூக விரோதிகளின் கூடாரமான திருவள்ளூர் புதிய பஸ் நிலையம்
சமூக விரோதிகளின் கூடாரமான திருவள்ளூர் புதிய பஸ் நிலையம்
UPDATED : அக் 21, 2026 08:10 PM
ADDED : அக் 21, 2026 08:06 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் புதிய பேருந்து நிலையத்தில், இரவு நேரத்தில் குடிமகன்கள் உள்ளிட்ட சமூக விரோதிகள், மது அருந்தியும், சட்ட விரோத செயலிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் புதிய பேருந்து நிலையம், திருவள்ளூர் –ஊத்துக்கோட்டை சாலையில், வேடங்கிநல்லுாரில், 36 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டு, கடந்த இரண்டு மாதங்களாக இயங்கி வருகிறது. அங்கிருந்து, சென்னை, காஞ்சிபுரம், வேலுார், பெங்களூரு, ஸ்ரீபெரும்புதுார், திருத்தணி, பொன்னேரி, கும்மிடிப்பூண்டி உள்பட பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
புதிதாக பேருந்து நிலையம் திறக்கப்பட்டுள்ளதால், பெரும்பாலான கடைகளும், ஹோட்டல்களும் செயல்படாமல் உள்ளது. மேலும், மாடியில் ஓய்வறைக்கும், தடுப்பு கதவு இல்லை. இதனை பயன்படுத்தி, இரவு நேரத்தில், சமூக விரோத செயல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. குடிமகன்கள், இரவு நேரத்தில், முதல் தளத்தினை, மது அருந்தும் மையமாக மாற்றி வருகின்றனர்.
இரவு நேரத்தில், போதையில் வரும் குடிமகன்கள், அங்குள்ள கடைக்காரர்களிடமும், பயணியரிடமும் வீண் தகராறில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதன் காரணமாக, இரவு நேரத்தில், கடைக்காரர்களும், பயணியரும், கடும் அச்சமடைந்து வருகின்றனர்.
காவல் துறையினர் பாதுகாப்பில் ஈடுபடுவதற்காக, புறக்காவல் நிலையம் அமைக்கப்பட்டும், அங்கு யாரும் பணியில் இருப்பதில்லை.
எனவே, திருவள்ளூர் மாவட்ட எஸ்.பி., சாய் பிரணீத், புதிய பேருந்து நிலையத்தில், பகல், இரவு நேரங்களில் காவலர்களை பணியமர்த்தி பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். மேலும், இரவில், அத்து மீறிசெயல்படும், சமூக விரோதிகளையும், கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.