திருவள்ளூரில் கொட்டிய பருவமழை தாமரைப்பாக்கத்தில் 9.4 செ.மீ, பதிவு
திருவள்ளூரில் கொட்டிய பருவமழை தாமரைப்பாக்கத்தில் 9.4 செ.மீ, பதிவு
ADDED : அக் 21, 2026 10:26 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை வலுவடைந்து, நேற்று இரவு முதல் இன்று மாலை வரை, கன மழை கொட்டித் தீர்த்தது. மாவட்டத்தில், அதிகபட்சமாக தாமரைப்பாக்கம் பகுதியில், 9.4 செ.மீட்டர் மழை பதிவாகியது.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த, 15ம் தேதி துவங்கியது. திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், பருவமழை துவங்கிய முதல் நாளில், ஒரு சில இடங்களில் பலத்த மழை பெய்தது. தொடர்ந்து, சில நாட்கள் மழை பெய்யாத நிலையில், திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு விடுக்கப்பட்டிருந்த, கனமழை எச்சரிக்கையை வானிலை மையம் திரும்ப பெற்றது.
இந்த நிலையில், நேற்று மாலை முதல், திருவள்ளூர், கும்மிடிப்பூண்டி, பொன்னேரி, திருவாலங்காடு, திருத்தணி, ஆர்.கே.பேட்டை, ஊத்துக்கோட்டை, பெரியபாளயைம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் பலத்த மழை பெய்தது. மாவட்டத்தில், அதிகபட்சமாக தாமரைப்பாக்கம் பகுதியில், 9.4 செ.மீட்டர் மழை பதிவாகியது. இதையடுத்து, வெள்ளத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்படக் கூடிய பகுதிகளில், கலெக்டர் கவிதா தலைமையிலான அதிகாரிகள், நேரில் பார்வையிட்டு, வடிகால்வாய்களை துார் வாரி சீரமைத்து வருகின்றனர்.
மேலும், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்பு நடவடிக்கைக்காக, கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறை திறக்கப்பட்டு உள்ளது.