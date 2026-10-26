/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/பெண் மீது தாக்குதல் மூன்று பேருக்கு வலை
ADDED : அக் 25, 2026 06:38 PM
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திருத்தணி: மாடு மேய்த்துக்கொண்டிருந்த, சரளா, 40, என்ற பெண்ணை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்த மூவரை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருத்தணி அடுத்த புச்சிரெட்டிப்பள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சரளா, 40. இவர், நேற்று (அக்.,24), தனது மாடுகளை வயல்வெளியில் மேய்த்துக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த வினோத், 33, அவரது உறவினர்கள் மோகன், 35, வினோத், 31, ஆகிய மூவரும், சரளாவிடம், ‘எதற்காக இங்கே மாடுகளை மேய்க்கிறாய்’ என கேட்டு, சரமாரியாக தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.
இதுகுறித்து, சரளா கொடுத்த புகாரின்படி, திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, மூவரையும் தேடி வருகின்றனர்.