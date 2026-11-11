4 டூ – வீலர்கள் மோதல் மூன்று பேர் படுகாயம்

ADDED : நவ 10, 2026 07:42 PM
திருத்தணி: திருத்தணி நகரில், நான்கு இருசக்கர வாகனங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக் கொண்டதில், மூன்று பேர் படுகாயம் அடைந்தனர்.
திருத்தணி அடுத்த கொண்டாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பூஷணம், 42. இவர், நேற்று (நவ.,9) தன் மகன் மது, 27, மருமகள் சரண்யா, 26, ஆகியோரை, தனது இருசக்கர வாகனத்தில் ஏற்றிக் கொண்டு திருத்தணி நகருக்கு வந்தார்.
அங்கு பணிகள் முடிந்தவுடன், அதே வாகனத்தில் புதிய சென்னை சாலையில் வந்துகொண்டிருந்தனர். அப்போது, எதிரே அதிவேகமாக வந்த மற்றொரு இருசக்கர வாகனம் மோதியது. இதில், மது, அவரது மனைவி சரண்யா ஆகியோர் படுகாயம் அடைந்தனர்.
அதேபோல், மேல்திருத்தணியைச் சேர்ந்த வடிவேல், 43, என்பவர், நேற்று தனது இருசக்கர வாகனத்தில், திருத்தணி பஜாருக்கு சென்றுகொண்டிருந்தார்.
அப்போது, பொதுப்பணித்துறை அலுவலகம் அருகே, எதிரே வந்த மற்றொரு இருசக்கர வாகனம் நேருக்கு நேர் மோதியதில், வடிவேல் படுகாயம் அடைந்தார்.
படுகாயமடைந்த மூவரும், சிகிச்சைக்காக திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். அங்கு முதலுதவி பெற்ற மூவரும், அரக்கோணம் மற்றும் சென்னை தனியார் மருத்துவமனைகளில் மேல்சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.