ஒரே குடும்பத்தில் அடுத்தடுத்து மூன்று பேர் உயிரிழப்பு திருவள்ளூரில் சோகம்
ஒரே குடும்பத்தில் அடுத்தடுத்து மூன்று பேர் உயிரிழப்பு திருவள்ளூரில் சோகம்
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 10:36 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், ஒரே குடும்பத்தில் மூவர் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தது, சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவள்ளூர் அடுத்த கூடப்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுப்பிரமணி, 59. இவர், பூந்தமல்லி போக்குவரத்து பணிமனையில் ஓட்டுநராக பணியாற்றி வந்தார்.
இவரது மாமனார் நாகேஸ்வரராவ், 76, என்பவர், ஊத்துக்கோட்டை அடுத்த சுருட்டப்பள்ளி பகுதியில், வயது மூப்பு காரணமாக, நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தார். அந்த துக்க நிகழ்ச்சிக்கு, சுப்பிரமணி சென்றார்.
துக்க நிகழ்ச்சியில் இருந்த சுப்பிரமணிக்கு, திடீரென நெஞ்சு எரிச்சல் ஏற்படவே, அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். அங்கு அவர் மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார்.
இதையடுத்து, நேற்று கூடப்பாக்கத்தில் சுப்பிரமணி உடல் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்ட நிலையில், சுப்பிரமணியின் பெரியம்மா மருமகளான மீஞ்சூர் அடுத்த சீமாவரம் பகுதியை சேர்ந்த கோமளா, 51, என்பவர், நேற்று சுப்ரமணியின் துக்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்தார்.
இந்நிலையில், கோமளாவுக்கு திடீரென உடல் நல கோளாறு ஏற்பட்டதால், அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்த்தனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி, கோமளா உயிரிழந்தார்.
ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவர், அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தது, அந்த குடும்பத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.