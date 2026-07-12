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﻿ திருத்தணி அரசு பணிமனையில் டிக்கெட் பரிசோதகர் தற்கொலை முயற்சி

﻿ திருத்தணி அரசு பணிமனையில் டிக்கெட் பரிசோதகர் தற்கொலை முயற்சி

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:22 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:22 AM

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திருத்தணி: திருத்தணி அரசு போக்குவரத்து பணிமனையில், எலிக்கொல்லி மருந்தை தண்ணீரில் கரைத்து குடித்த டிக்கெட் பரிசோதகர், மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சையில் உள்ளார். பணிச்சுமை, பணிமனை மேலாளர் கடுமையாக பேசியதால் அவர் தற்கொலை முயற்சி மேற்கொண்டதாக தெரிகிறது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், பொதட்டூர்பேட்டை கங்கையம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஜெய்குமார், 55; மாற்றுத்திறனாளி. இவர், திருத்தணி அரசு பணிமனை டிக்கெட் பரிசோதகர்.புதிய அரசு பொறுப்பேற்றதை அடுத்து இலகு பணியாளர் எனும் டிக்கெட் கட்டுகளை வழங்குவது, பணியாளர்களை ஒருங்கிணைத்து பணிக்கு அழைப்பது உள்ளிட்ட பணிகளை கவனிக்கும் ஆட்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது.

இதனால், பணிமனை கட்டுப்பாட்டாளர் எனும் பணியிடத்தையும், ஜெய்குமார் கூடுதலாக கவனித்து வந்துள்ளார்.

பணிமனையின் அனைத்து பேருந்துகளையும் இயக்கும் வகையில் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர்களை தினமும் பணிக்கு வரவழைப்பது, கட்டுப்பாட்டாளரின் வேலை. கடந்த சில நாட்களாக ஜெய்குமாருக்கு, பணிமனை மேலாளர் அதிக வேலை கொடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

நேற்று காலை, வழக்கம்போல் வேலைக்கு வந்த ஜெய் குமாரிடம், அனைத்து பேருந்துகளையும் இயக்க வேண்டும் எனவும், இல்லையென்றால் வீட்டிற்கு அனுப்ப முடியாது என, மேலா ளர் திட்டியதாகவும் தெரிகிறது.

இதனால் மனமுடைந்த ஜெய்குமார், எலிக்கொல்லி மருந்தை தண்ணீரில் கரைத்து குடித்து, பணிமனையிலேயே மயங்கி விழுந்தார். சக ஊழியர்கள் அவரை மீட்டு, திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு, தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. திருத்தணி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

பணிமனை மேலாளர் எப்போதும் கடுமையாக பேசுவதாகவும், ஊழியர்களை அலட்சியப்படுத்துவதாகவும் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து விசாரித்து பணிமனை மேலாளர் ஞானசேகரனை மொபைல் போனில் தொடர்பு கொண்டபோது, அவர் அழைப்பை ஏற்கவில்லை.

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