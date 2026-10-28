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மாவட்ட வாலிபால் போட்டி திருத்தணி அரசு பள்ளி முதலிடம்
மாவட்ட வாலிபால் போட்டி திருத்தணி அரசு பள்ளி முதலிடம்
ADDED : அக் 27, 2026 05:57 PM
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திருத்தணி: திருவள்ளூர் மாவட்ட அளவிலான வாலிபால் போட்டி, திருத்தணி பிரிம்மிங் சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளி வளாகத்தில் இன்று (அக்.,27) நடந்தது.
இதில், திருத்தணி, பள்ளிப்பட்டு, ஆர்.கே.பேட்டை ஆகிய தாலுகாக்களில் இருந்து, அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த, 14 மற்றும் 17 வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவ – மாணவியர், 100க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
இதில், எட்டு மாணவர் அணிகளும், ஏழு மாணவியர் அணிகளும் என, மொத்தம், 15 அணிகள் தனித்தனியாக விளையாடின.
இறுதிப்போட்டியில், ஆண்கள் பிரிவில், திருத்தணி அரசு பள்ளி மாணவர்கள் முதலிடம் பிடித்தனர். வெற்றிபெற்ற அணிகளுக்கு, கோப்பை, பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
இப்போட்டி, திருவள்ளூர் மாவட்ட ஸ்போர்ட்ஸ் கவுன்சில் மற்றும் விளையாட்டு சங்க தலைவர் சீனிவாசன் தலைமையில் நடத்தப்பட்டது.