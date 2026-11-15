பணம் செலுத்தாதோரின் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு எச்சரிக்கை! ‘நோட்டீஸ்’ வழங்கி திருத்தணி நகராட்சி நடவடிக்கை
பணம் செலுத்தாதோரின் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு எச்சரிக்கை! ‘நோட்டீஸ்’ வழங்கி திருத்தணி நகராட்சி நடவடிக்கை
ADDED : நவ 13, 2026 10:02 PM
திருத்தணி: திருத்தணி நகராட்சியில், குடிநீர் இணைப்புக்கு முன்வைப்பு தொகை செலுத்தாத வீடுகளை கணக்கெடுத்து, இணைப்புகளை துண்டிக்க நகராட்சி நிர்வாகம் முடிவெடுத்துள்ளது. குடிநீர் இணைப்புக்கு பணம் செலுத்தாத வீடுகளின் உரிமையாளர்களுக்கு, ‘நோட்டீஸ்’ வழங்கும் பணியில் நகராட்சி ஊழியர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். முன்வைப்பு தொகையை செலுத்தாதோர், இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள் செலுத்த வேண்டும் என, நகராட்சி நிர்வாகம் கெடு விதித்துள்ளது.
திருத்தணி நகராட்சியில், 21 வார்டுகளில், 13,300 குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். நகராட்சி நிர்வாகம், அருங்குளம் கொசஸ்தலை ஆற்றில் இருந்தும், திருப்பாற்கடல் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தின் மூலமும், வீடுகளுக்கு இணைப்பு வழங்கி குடிநீர் வினியோகம் செய்து வருகிறது.
தமிழ்நாடு குடிநீர் வாரியம் வாயிலாக, கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம், 8,035 வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டது. குடிநீர் இணைப்புக்கு, நகராட்சி நிர்வாகம் மூலம் முன்வைப்புத் தொகை வசூலிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக, கூட்டுக்குடிநீர் சோதனை ஓட்டம் மூலம், வீடுகளுக்கு குடிநீர் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது.
கடந்த நான்கு மாதங்களாக, கூட்டுக்குடிநீர் இணைப்பு பெற்ற வீடுகளுக்கு சென்று, குடிநீர் இணைப்புக்கு முன்வைப்பு தொகை செலுத்தமாறு, நகராட்சி நிர்வாகம் ‘நோட்டீஸ்’ வழங்கி வருகிறது.
இருப்பினும், 2,500 குடும்பத்தினர் மட்டுமே முன்வைப்பு தொகை செலுத்தியுள்ளனர். மீதமுள்ள, 5,535 குடிநீர் இணைப்பு பெற்றவர்கள், இதுவரை முன்வைப்பு தொகை செலுத்தாமல், இலவசமாக குடிநீர் பெற்று வருகின்றனர்.
இதனால், திருப்பாற்கடலில் இருந்து திருத்தணிக்கு கொண்டு வரப்படும் குடிநீர் பராமரிப்பு செலவு, மின் கட்டணம் மற்றும் பம்ப் ஆப்ரேட்டர்களுக்கான ஊதியம் போன்றவற்றை கொடுக்க முடியாமல், நகராட்சி நிர்வாகம் திணறி வருகிறது.
இதையடுத்து, கூட்டுக்குடிநீர் இணைப்பு பெற்ற வீடுகளுக்கு சென்று, முன்வைப்புத் தொகையை செலுத்துமாறு, ‘நோட்டீஸ்’ வழங்கி நகராட்சி ஊழியர்கள் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, திருத்தணி நகராட்சி கமிஷனர் கன்னியப்பன் கூறியதாவது:
திருத்தணிக்கு கொண்டு வரப்படும் கூட்டுக் குடிநீர் பராமரிப்பு செலவுகளை ஈடுகட்டும் வகையில், குடிநீர் இணைப்பு பெற்ற வீடுகளுக்கு ‘நோட்டீஸ்’ வழங்கி, 3 முதல் 10 தவணைகளில், ஒரு ஆண்டிற்குள் முன்வைப்புத் தொகையை செலுத்த வேண்டும் என, அறிவுறுத்தி வருகிறோம்.
இந்த தவணை முறைக்கும் ஒத்துவராத வீடுகளின் குடிநீர் இணைப்பை துண்டிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
தற்போது, நகராட்சியில் முன்வைப்பு தொகை செலுத்திய வீடுகள், செலுத்தாத வீடுகள் குறித்து கணக்கெடுக்கும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
அதே நேரத்தில், முன்வைப்பு தொகை செலுத்துமாறு, வீடுகளுக்கு ‘நோட்டீஸ்’ வழங்கி வருகிறோம்.
இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள் குடிநீர் இணைப்புக்கு பணம் செலுத்தாவிட்டால், குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.