திருத்தணி முருகனுக்கு பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம் ஆன்லைனில் கூடுதல் டிக்கெட் ஒதுக்கீடு தேவை
திருத்தணி முருகனுக்கு பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம் ஆன்லைனில் கூடுதல் டிக்கெட் ஒதுக்கீடு தேவை
UPDATED : நவ 02, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:24 PM
திருத்தணி: திருத்தணி முருகன் கோவிலில், ஆன்லைனில் வழங்கப்படும் பஞ்சாமிர்த அபிஷேக டிக்கெட்டுகளை அதிகரிக்க வேண்டும் என, பக்தர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
திருத்தணி முருகன் கோவிலில், மூலவருக்கு தினமும் காலசந்தி, உச்சி காலம் மற்றும் சாயரட்சை என, மூன்று காலம் பஞ்சாமிர்தம் அபிஷேகம் நடத்தப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு அபிஷேகத்திற்கும், 15 டிக்கெட்டுகள் பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. ஒரு டிக்கெட்டிற்கு இரண்டு பக்தர்கள் அபிஷேகத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவர். ஒரு டிக்கெட் கட்டணம், 2000 ரூபாய்.
இந்த அபிஷேக டிக்கெட்டுகளில், 5 டிக்கெட்டுகள் மட்டுமே ஆன்லைன் மூலம் பக்தர்கள் முன்பதிவு செய்யும் வசதி உள்ளது.
மீதமுள்ள, 10 டிக்கெட்டுகள், மலைக்கோவிலில் உள்ள கோவில் அலுவலகத்திற்கு நேரில் வந்து, 2,000 ரூபாய் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
மூலவருக்கு அபிஷேகம் செய்வதற்கு, தமிழகம் உட்பட பிற மாநில பக்தர்களும் வேண்டுதல், நேர்த்தி கடன் வைக்கின்றனர்.
ஆனால், வெறும் 5 டிக்கெட்டுகள் மட்டுமே ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்ய முடிவதால், முன்பதிவு தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே, டிக்கெட்டுகள் காலியாகி விடுகின்றன.
மீதமுள்ள டிக்கெட்டுகளை, திருத்தணி முருகன் மலைக்கோவிலுக்கு வர வேண்டியுள்ளது. அதனால், பெரும்பாலான பிற மாநில, மாவட்டங்களில் உள்ள பக்தர்கள், அபிஷேகம் டிக்கெட் கிடைக்காமல் சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே, ஹிந்து சமய அறநிலைய துறையின் ஆணையர் தலையிட்டு, ஆன்லைன் டிக்கெட்டுகளை கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என, பக்தர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.