ஒரே ஒரு மருத்துவருடன் இயங்கும் திருத்தணி கால்நடை மருந்தகம்: ஆய்வாளர், உதவியாளர் இல்லாததால் சிக்கல்
ஒரே ஒரு மருத்துவருடன் இயங்கும் திருத்தணி கால்நடை மருந்தகம்: ஆய்வாளர், உதவியாளர் இல்லாததால் சிக்கல்
UPDATED : நவ 10, 2026 08:47 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:44 PM
திருத்தணி: திருத்தணி கால்நடை மருந்தகத்தில், ஒரே ஒரு மருத்துவர் மட்டுமே பணிபுரிவதால், கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
திருத்தணி பழைய தர்மராஜா கோவில் தெருவில், கால்நடை பராமரிப்பு துறையின் உதவி இயக்குநர் அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது.
இதே வளாகத்தில், திருத்தணி கால்நடை மருந்தகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு தினமும், திருத்தணி நகரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் இருந்து, 50க்கும் கால்நடைகள், 20க்கும் செல்லப்பிராணிகள் மற்றும் ஆடுகளை விவசாயிகள் சிகிச்சைக்கு அழைத்து வருகின்றனர்.
காலை 8:00 மணி முதல் மதியம் 12:00 மணி வரையும், மாலை 3:00 முதல் மாலை 5:00 மணி வரையும், இங்கு கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
இதற்காக, கால்நடை மருந்தகத்தில், ஒரு உதவி மருத்துவர், ஒரு கால்நடை ஆய்வாளர், இரு கால்நடை உதவியாளர்கள் என, மொத்தம் நான்கு பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு, உடல்நலம் பாதிப்பால், கால்நடை ஆய்வாளர் மருத்துவ விடுப்பில் சென்று விட்டார்.
இரு கால்நடை உதவியாளர்களில், ஒருவர் வேறு மருந்தகத்திற்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
கடந்த 15 நாட்களுக்கு முன் வரை பணியாற்றி வந்த ஒரு உதவியாளரும், வேறு கால்நடை மருந்தகத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
தற்போது, ஒரே ஒரு மருத்துவர் மட்டுமே, தினமும் கால்நடை மருந்தகத்தை திறந்து, கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டியுள்ளது.
சில நேரங்களில், துறைரீதியிலான முக்கிய ஆலோசனை கூட்டங்களுக்கு சென்றால், மருந்தகத்தை பூட்டிக் கொண்டு செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.
எனவே, கலெக்டர் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து, திருத்தணி கால்நடை மருந்தகத்தில் ஆய்வாளர், உதவியாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.