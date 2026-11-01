/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/புகையிலை இல்லாத சமுதாயம் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
ADDED : அக் 31, 2026 06:57 PM
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திருவாலங்காடு: ‘புகையிலை இல்லாத இளைய சமுதாயம் 4.0’ விழிப்புணர்வு ஊர்வலம், திருவாலங்காடு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் நேற்று நடைபெற்றது.
திருவாலங்காடு மருத்துவ அலுவலர் லட்சுமி பிரபா ஊர்வலத்தைத் தொடங்கி வைத்தார். பள்ளி, மாணவ, மாணவியர் 100க்கும் மேற்பட்டோர் புகையிலையின் தீமைகள் குறித்த வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்திப் பங்கேற்றனர். புகையிலையின் பாதிப்புகள் குறித்த விழிப்புணர்வு துண்டுப் பிரசுரங்கள் வழங்கப்பட்டன.
புகையிலை இல்லாத இளைய சமுதாயத்தை உருவாக்க உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது. திருவாலங்காடு அரசு பள்ளியில் துவக்கிய ஊர்வலம் தேரடி வழியாக சென்று ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நிறைவடைந்தது.
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