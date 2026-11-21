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ADDED : நவ 20, 2026 02:34 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் துணை மின் நிலையத்தில், மின் பாதை பராமரிப்பு பணி காரணமாக, இன்று மின் வினியோகம் நிறுத்தப்படும் என, செயற்பொறியாளர் விஜயசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் மின் கோட்ட செயற்பொறியாளர் விஜயசங்கர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
திருவள்ளூர் துணை மின் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், இன்று காலை 9:00 மணி முதல், மாலை 5:00 மணி வரை, மின்சாதன பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளன.
எனவே, திருவள்ளூர் நகரில் வரதராஜபுரம், தாவுத்கான்பேட்டை, ஜெ.என்., சாலையில் ரயில் நிலையம் முதல் எல்.ஐ.சி., வரை, பூங்கா நகர், ராஜாஜிபுரம், பெரியகுப்பம், புங்கத்துார், போளிவாக்கம், மணவாள நகர், பட்டரை.
மேல்நல்லாத்துார், கீழ்நல்லாத்துார், தண்டலம், நுங்கம்பாக்கம், எஸ்.வி.புரம், கம்மார்பாளையம், சேலை, சேலைகண்டிகை, ஏகாட்டூர், எஸ்.என்.புரம், டி.சி.எல்., கம்பெனி, கேட்டர் பில்லர் கம்பெனி, கோமதி நகர், அதிகத்துார், ஒண்டிக்குப்பம், வெங்கத்துார், எல்.எஸ்.எஸ்., அவென்யூ, வேலி ஸ்பேஸ் தொழிற்பேட்டை பகுதி, குன்னத்துார் மற்றும் அவற்றை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், மின் வினியோகம் நிறுத்தப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், திருத்தணி மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் சங்கர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
பூனிமாங்காடு, மாமண்டூர், அத்திமாஞ்சேரிபேட்டை, கொளத்துார், மேலப்பூடி மற்றும் விளக்கணாம்பூடிபுதுார் ஆகிய துணை மின் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், இன்று காலை 9:00 மணி முதல், மதியம் 2:00 மணி வரை மின் வினியோகம் நிறுத்தப்படும்.
பூனிமாங்காடு, என்.என்.கண்டிகை, வெங்கடாபுரம், சிவாடா, அருங்குளம், குன்னத்துார், மாமண்டூர், வி.என்.கண்டிகை, அத்திமாஞ்சேரிபேட்டை, கர்லம்பாக்கம், பெருமாநல்லுார், நொச்சிலி, கோணசமுத்திரம்.
பள்ளிப்பட்டு, சாணாகுப்பம், நெடியம், கொளத்துார், புண்ணியம், பொதட்டூர்பேட்டை, சொரக்காய்பேட்டை, காக்களூர், பாண்டரவேடு, மேலப்பூடி, ஆர்.கே.பேட்டை, செல்லாத்துார், அம்மையார்குப்பம் மற்றும் அவற்றை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மின் வினியோகம் நிறுத்தப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.